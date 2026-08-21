Nhan sắc mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Ngày 17/8, Netizens Choice, nền tảng bình chọn thuộc The Netizens Report có trụ sở tại Mỹ, công bố kết quả khảo sát toàn cầu kéo dài nhiều tháng nhằm tìm ra “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026” theo lựa chọn của cư dân mạng.

Lingling Sirilak Kwong đứng đầu với hơn 22 triệu phiếu bầu. Cô đồng thời chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026” với hơn 10 triệu phiếu, trở thành người đầu tiên lập cú đúp kể từ khi hệ thống bình chọn thường niên được mở vào năm 2022.

Vị trí thứ 2 thuộc về Sıla Türkoğlu, nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ từng giành ngôi quán quân năm 2025, với 18,5 triệu phiếu. Yağmur Yüksel, chủ nhân danh hiệu năm 2024, xếp hạng 3.

Lingling Sirilak Kwong trở thành gương mặt nổi bật nhất cuộc bình chọn nhan sắc năm 2026. IG.

Năm 2026 cũng đánh dấu sự hiện diện nổi bật của ngành giải trí Thái Lan khi có 5 đại diện lọt top 20 toàn cầu. Ngoài Lingling, danh sách còn có Orm Kornnaphat ở hạng 4, Freen Sarocha hạng 15, Becky Armstrong hạng 17, Yoko Apasra hạng 18.

Trong nhóm sao Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba giành danh hiệu “Nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026” với hơn 3,2 triệu phiếu. Đây là năm đầu tiên hạng mục này được tổ chức, vì vậy mỹ nhân Tân Cương trở thành người đầu tiên sở hữu danh hiệu của Netizens Choice.

Ở bảng xếp hạng toàn cầu, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng hạng 7 với hơn 3,3 triệu phiếu. Bạch Lộc xếp hạng 6 với hơn 8 triệu phiếu, dù trong bảng bình chọn riêng dành cho Trung Quốc cô chỉ đứng hạng 3 với gần 1 triệu lượt ủng hộ.

Top 20 còn có Su Burcu Yazgı Coşkun hạng 5, Ilsu Demirci hạng 8, Scarlett Johansson hạng 9, Cemre Arda hạng 10, Tiwa Savage hạng 11, Rihanna hạng 12, Bella Hadid hạng 13, Ningning hạng 14, Tyla hạng 16, Sinem Ünsal hạng 19, Sydney Sweeney hạng 20.

Chỉ trong 24 giờ, chủ đề liên quan tới Lingling đạt hơn 35 triệu lượt đọc, leo lên vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng Weibo Giải trí. Truyền thông Trung Quốc sau đó đồng loạt đăng tải thông tin về nữ diễn viên cùng danh hiệu mới.

Sự chú ý này còn đến từ xuất thân của Lingling. Theo Sina, cô sinh năm 1995, có cha là người Hong Kong (Trung Quốc), mẹ đến từ tỉnh Kalasin, Thái Lan.

Chỉ trong 24 giờ, chủ đề liên quan tới Lingling đạt hơn 35 triệu lượt đọc, leo lên vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng Weibo Giải trí. HK01.

Hành trình khác biệt của Lingling Kwong

Lingling sinh ra, lớn lên tại quê nội (Hongkong) trước khi chuyển sang Thái Lan năm 17 tuổi. Nhờ môi trường sống đa văn hóa, cô sử dụng thành thạo tiếng Quảng Đông, tiếng Quan thoại, tiếng Anh, tiếng Thái, lợi thế giúp nữ diễn viên tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Sau khi học tại Trường Trung học Kalasin Pittayasan, Lingling theo ngành du lịch tại Cao đẳng Quốc tế Quản lý Du lịch thuộc Đại học Khon Kaen, thuộc top 9 trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu Thái Lan.

Bước ngoặt đến vào năm thứ 3 đại học khi cô tham gia Hoa hậu Khon Kaen năm 2016. Lingling giành Á hậu 1 cùng giải Người đẹp ăn ảnh, mở ra cơ hội xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

2 năm sau, cô đăng quang Miss Khao Suan Kwang tỉnh Khon Kaen. Thành tích ở các cuộc thi sắc đẹp trở thành bước đệm đưa Lingling tiến vào ngành giải trí Thái Lan, dù diễn xuất chưa từng là kế hoạch ban đầu.

Lingling sau đó ký hợp đồng với Channel 3, bắt đầu sự nghiệp qua vai Ling trong “My Forever Sunshine”. Năm 2022, cô đảm nhận vai chính Makkali trong “Makkali The Love Tree”, từng bước tạo dấu ấn với khán giả truyền hình.

Lingling sinh ra, lớn lên tại quê nội trước khi chuyển sang Thái Lan năm 17 tuổi. IG.

Tên tuổi Lingling thực sự bứt phá nhờ “The Secret of Us” năm 2024. Trong phim, cô hóa thân thành nữ bác sĩ Fahlada, gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất ấn tượng cùng sự ăn ý với bạn diễn, qua đó tạo nên sức hút lớn cho tác phẩm.

Thành công trên màn ảnh nhanh chóng nâng giá trị thương mại của Lingling. Cô được Dior lựa chọn làm đại sứ thương hiệu, đồng thời trở thành đại diện đầu tiên của hãng ô tô Trung Quốc BYD tại Thái Lan.

Danh mục hợp tác của nữ diễn viên trải rộng từ thời trang xa xỉ, mỹ phẩm, ô tô tới bất động sản. Lingling cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue Hong Kong, Vogue Thái Lan, củng cố hình ảnh ngôi sao có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi truyền hình.

Trong cuộc phỏng vấn tại Thái Lan năm nay, Lingling thừa nhận diễn viên không phải ước mơ ban đầu. Cô từng bước vào ngành giải trí gần như tình cờ sau khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp nhỏ.

Nữ diễn viên từng mô tả điểm xuất phát của mình không phải số 0 mà là số âm, bởi thời gian đầu cô nói tiếng Thái chưa tốt, không có nền tảng diễn xuất, thậm chí ít theo dõi phim truyền hình Thái Lan.

Theo HK01, nếu không gia nhập showbiz, Lingling muốn theo đuổi kinh doanh. Cô đã hợp tác cùng em trai mở nhà hàng thịt quay kiểu Hong Kong mang tên “Quảng Ký” tại Bangkok, đồng thời kinh doanh thêm các món tráng miệng.

Danh hiệu mới khẳng định sức hút quốc tế của Lingling, giúp cô nổi bật trong showbiz Thái Lan.

Theo: Hk01