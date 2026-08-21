Nhan sắc tuổi 18 của Công chúa Brunei

Công chúa Ameerah diện trang phục truyền thống màu đỏ, dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Hassanal Bolkiah hồi tháng 7. Theo Borneobulletin, ở tuổi 18, công chúa thu hút với khuôn mặt xinh đẹp, các nét hài hòa.

Ameerah Wardatul Bolkiah sinh năm 2008, là con gái út của Quốc vương Hassanal Bolkiah và người vợ thứ ba Azrinaz Mazhar Hakim. Cha mẹ cô ly hôn năm 2010. Cô có anh trai cùng cha khác mẹ là Mateen - được mệnh danh Hoàng tử Brunei được khao khát nhất thế giới.

Tháng 5, trong lễ tốt nghiệp, cô chụp ảnh cùng Quốc vương Brunei và hai anh trai - Hoàng tử Mateen (trái) và Hoàng tử Abdul Wakeel (phải).

Theo Borneobulletin, Ameerah còn nổi bật với thành tích học tập. Cô có năng khiếu toán học, từng giành huy chương vàng tại cuộc thi Intermediate Mathematics Challenge tháng 3/2023. Tháng 9/2024, Ameerah tiếp tục đạt thành tích cao ở tám môn trong kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (IGCSE).

Trang SCMP nhận xét Ameerah gây ấn tượng với phong cách thanh lịch trong đời thường lẫn sự kiện.

Trong các hoạt động thường ngày, cô chọn váy áo đơn giản, cơ bản, phong cách đơn sắc, tránh họa tiết sặc sỡ.

Tại các sự kiện, cô luôn chọn Baju Kurung hiện đại. Baju Kurung là quốc phục dành cho phụ nữ của Malaysia và Brunei. Thiết kế cũng phổ biến tại các quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore, miền Nam Thái Lan và một số vùng ở Indonesia. Trang phục kiểu hiện đại gồm áo và váy ôm dáng, làm bằng ren, lụa cát, voan, đính đá, thêu hoa văn tinh xảo, đi kèm khăn trùm đầu theo tinh thần của đạo Hồi.

Công chúa thường phối trang phục truyền thống với túi hiệu xa xỉ của một số thương hiệu đình đám như Dior, Hermes.

Tại lễ cưới của Hoàng tử Mateen năm 2024, cô chụp ảnh cùng chị dâu - Vương phi Anisha. Ameerah chọn bộ Baju Kurung thêu ren tối màu, tạo điểm nhấn bằng túi Hello Kitty thuộc bộ sưu tập giới hạn Judith Leiber x Sanrio. Chiếc túi được đính kết thủ công bằng hàng nghìn viên pha lê, mô phỏng khuôn mặt đặc trưng của chú mèo không có miệng.

Theo SCMP, công chúa Ameerah có bộ sưu tập túi Lady của Dior trị giá hàng chục nghìn USD với nhiều kiểu đính kết, thêu. Bên cạnh cỡ trung, cô nhiều lần được trông thấy xách túi này cỡ mini.

Bên cạnh Dior, công chúa còn chuộng túi Kelly và Birkin với đủ màu sắc để tiện phối đồ.

Công chúa Ameerah xách túi Loro Piana Extra Pocket L19. Thiết kế được chế tác từ da cá sấu bạch tạng Himalaya - loại da thuộc quý hiếm bậc nhất thế giới. Màu sắc chuyển đổi tự nhiên từ tông trắng tuyết ở giữa sang màu xám khói hai bên, mô phỏng đỉnh núi tuyết phủ.