3 bước giữ mái tóc chắc khỏe của Huỳnh Thanh Tuyền

Trước khi có mái tóc dày đẹp, óng ả, cựu siêu mẫu từng bị rụng tóc nhiều đến mức ám ảnh. Sau hành trình nuôi dưỡng, cải thiện mái tóc hư tổn, cô thường xuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cá nhân về việc chăm sóc tóc trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân luôn kiên trì thực hiện ba bước cơ bản giúp hồi phục tóc hư tổn, nuôi dưỡng mái tóc mượt mà.

Cựu người mẫu Huỳnh Thanh Tuyền

Trước khi gội

Huỳnh Thanh Tuyền xem đây là bước dọn dẹp, tạo điều kiện cho tóc và da đầu hấp thụ dưỡng chất tốt nhất có thể. Cô thường ủ tóc với dầu hương thảo và dầu argan từ khoảng 1- 3 tiếng, mỗi tuần 1 - 2 lần. Cô chia tóc thành các lọn nhỏ, nhỏ dầu trực tiếp vào vùng tóc mỏng hoặc dễ rụng, massage da đầu khoảng 5 phút để kích thích tuần hoàn máu. Tiếp đến, thoa một lớp mỏng dầu argan vào phần thân và ngọn tóc để dưỡng ẩm.

Cô lưu ý không để dầu qua đêm có thể gây dễ gãy rụng tóc. Khi ủ tóc nên buộc lỏng hoặc dùng kẹp càng cua bới gọn tóc, tránh tạo áp lực lớn tóc và da đầu cũng như hạn chế dầu tiếp xúc với da lưng gây mụn.

Gội đầu

Mục tiêu ở bước này là làm sạch kỹ bụi bẩn, mồ hôi đọng trên da đầu và tóc nhưng vẫn đảm bảo giữ được độ ẩm tự nhiên cho tóc. Ban đầu, Huỳnh Thanh Tuyền thường dùng nước ấm để làm ướt tóc, giúp mở biều bì và làm sạch sâu. Cô thường gội hai lần để làm sạch tối đa, xả sạch bằng nước mát. Lần hai kết hợp thêm massage để tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ dưỡng chất thẩm thấu vào da đầu dễ dàng hơn. Sau khi gội sạch, cô dùng khăn microfiber để thấm nước, giúp giảm xơ rối, hạn chế gãy rụng.

Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền nhấn mạnh tầm quan trọng của bước làm sạch tóc, hạn chế để nang tóc tích tụ bụi bẩn, mồ hôi.

Mỗi tháng, người đẹp đều dành 1 - 2 lần để làm sạch sâu cho da đầu với dầu gội chuyên dụng như một cách detox. Sau khi sử dụng sản phẩm làm sạch sâu cô sẽ ủ mặt nạ, dùng dầu xả để tránh làm tóc khô xơ.Sau khi gội

Bước này được Huỳnh Thanh Tuyền xem như cách "khóa dưỡng" và là nền tảng cho việc tạo kiểu tóc. Cô sử dụng dầu xả khô (leave-in conditioner) để giữ ẩm, gỡ rối tóc. Tiếp đến, người đẹp dùng dầu dưỡng nhằm mục đích tăng độ bóng, chống xơ rối. Sau đó, xịt một lớp serum làm dịu, hỗ trợ duy trì sức khỏe nang tóc. Trước khi sấy, cô thoa thêm một lớp xịt phủ mượt, có tác dụng chống hư tổn do nhiệt độ cao.

Nhờ chăm sóc kỳ công, kiên trì, hiện Huỳnh Thanh Tuyền có mái tóc đen óng ả, suôn mượt.

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là chân dài đình đám làng giải trí. Cô được yêu thích nhờ gương mặt đẹp, má lúm đồng tiền duyên dáng, hình thể chuẩn, chiều cao 1,77 m. Những năm giữa thập niên 2000, Huỳnh Thanh Tuyền liên tục góp mặt trong các show thời trang lớn và chụp nhiều bộ ảnh bikini. Cô đoạt giải "Thí sinh có nụ cười đẹp nhất" Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, Giải vàng Ngôi sao người mẫu thế hệ mới 2008, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, được đề cử thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2009.

Tháng 10/2009, người đẹp 8X bất ngờ lên xe hoa với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh - "ông trùm truyền thông" sản xuất các chương trình truyền hình nổi tiếng. Sau đám cưới, cô rút khỏi showbiz, sống kín tiếng. Vợ chồng Thanh Tuyền hiện có 4 con (ba trai, một gái).