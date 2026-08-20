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Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Bắc Mỹ - Ca sĩ Lisa (Blackpink) khoe hình xăm mới trên bụng, sau loạt ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò tình mới.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 1

Trên trang cá nhân, Lisa đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng bên hồ bơi, với nội dung 'hELLo uTaH'.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 2

Ngôi sao mặc áo tắm hai mảnh, khoe đường cong thon thả, làn da mịn màng.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 3

Diễn viên để lộ hình xăm chữ BABY viết hoa trên hông. Lisa thường sử dụng hình xăm để ghi lại cảm xúc và những khoảnh khắc quan trọng của mình, với nhiều hình xăm trước đây liên quan đến âm nhạc và thái độ sống của cô. Cô cũng từng xăm tên các đĩa đơn của mình như 'Rockstar' và 'Dream' lên người, khiến một số khán giả phỏng đoán từ Baby có thể liên quan tới tác phẩm mới của nữ ca sĩ.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 4

Lisa không giải thích về ý nghĩa hình xăm thứ 8 này, khiến khán giả tò mò. Ca sĩ đã trải qua nửa năm 2026 với nhiều ồn ào đời tư, khi chia tay bạn trai doanh nhân tỷ phú Frédéric Arnault và hẹn hò người mới - diễn viên đồng hương Pongtiwat Tangwancharoen.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 5

Nhan sắc tuổi 29 của Lisa.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 6

Theo Nate, bộ ảnh của Lisa được chụp tại Utah, Mỹ.

Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam - 7

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Lisa gây sốt với ảnh mặc áo tắm
Lisa gây sốt với ảnh mặc áo tắm

Bức ảnh ca sĩ Lisa, nhóm Blackpink, diện áo tắm tạo dáng bên bờ biển thu hút hơn một triệu lượt yêu thích chỉ sau 25 phút chia sẻ trên Instagram.

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Theo Nguyễn Hương (Ảnh: Instagram) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 16:11 PM (GMT+7)
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