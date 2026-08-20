Lisa khoe hình xăm mới giữa ồn ào chia tay tỷ phú, hẹn hò mỹ nam

Trên trang cá nhân, Lisa đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng bên hồ bơi, với nội dung 'hELLo uTaH'.

Ngôi sao mặc áo tắm hai mảnh, khoe đường cong thon thả, làn da mịn màng.

Diễn viên để lộ hình xăm chữ BABY viết hoa trên hông. Lisa thường sử dụng hình xăm để ghi lại cảm xúc và những khoảnh khắc quan trọng của mình, với nhiều hình xăm trước đây liên quan đến âm nhạc và thái độ sống của cô. Cô cũng từng xăm tên các đĩa đơn của mình như 'Rockstar' và 'Dream' lên người, khiến một số khán giả phỏng đoán từ Baby có thể liên quan tới tác phẩm mới của nữ ca sĩ.

Lisa không giải thích về ý nghĩa hình xăm thứ 8 này, khiến khán giả tò mò. Ca sĩ đã trải qua nửa năm 2026 với nhiều ồn ào đời tư, khi chia tay bạn trai doanh nhân tỷ phú Frédéric Arnault và hẹn hò người mới - diễn viên đồng hương Pongtiwat Tangwancharoen.

Nhan sắc tuổi 29 của Lisa.

Theo Nate, bộ ảnh của Lisa được chụp tại Utah, Mỹ.

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.