Nhan sắc cô giáo mầm non quê Đà Nẵng tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Võ Thị Mến (SBD 63) sinh năm 2004 tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học và hiện làm giáo viên. Cô chia sẻ phần lớn quỹ thời gian của cô xoay quanh việc giảng dạy. Công việc gắn bó với các em nhỏ giúp Võ Thị Mến thấu hiểu giá trị của sự kiên nhẫn, trách nhiệm và lòng yêu thương trong cuộc sống.

"Mỗi ngày, tôi đều nỗ lực lắng nghe, sẻ chia và lan tỏa sự lạc quan đến những người xung quanh. Môi trường sư phạm đã rèn luyện cho tôi tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm và niềm tin rằng những điều tốt đẹp luôn bắt đầu từ sự tử tế và cống hiến", người đẹp Đà Nẵng cho biết.

Lần đầu dự thi nhan sắc - Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Cô hy vọng có thể truyền cảm hứng về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và giàu trách nhiệm.

"Tôi tin vẻ đẹp rực rỡ nhất bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm và thái độ sống hết mình. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi mong muốn không ngừng học hỏi, sẵn sàng hành động để lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn đến cộng đồng", cô chia sẻ.

Hiện tại, Võ Thị Mến và 52 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho hành trình sắp tới tại cuộc thi. Các thí sinh không chỉ được trang bị thêm kỹ năng cho các vòng thi như tập trình diễn, ứng xử,... mà còn có những trải nghiệm mới, tìm hiểu văn hóa, lịch sử thông qua những chuyến tham quan, trải nghiệm như về Bắc Ninh, thăm Đền Đô,...

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10/2026 tại thành phố Hải Phòng.