Bác sĩ chỉ cách chăm sóc vùng da dưới cánh tay trắng mịn

Các loại trang phục như váy dây, áo quây, áo ba lỗ thường được chị em yêu thích trong ngày hè nhờ thoải mái, tuy nhiên, nhiều người cũng e ngại do dễ để lộ vùng da dưới cánh tay. Dù vệ sinh kỹ lưỡng mỗi ngày nhiều chị em vẫn gặp tình trạng sẫm màu, không đều màu. Theo bác sĩ da liễu Chang Wei-ting, thâm nách có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như cạo, nhổ lông, ma sát, viêm da, thay đổi nội tiết tố hoặc rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ Chang

Vì sao vùng nách dễ bị thâm?

Bác sĩ Chang Wei-ting, Giám đốc Phòng khám Yuejing, cho biết tăng sắc tố sau viêm (PIH) là một trong những nguyên nhân phổ biến gây sẫm màu vùng nách. Cạo lông, nhổ lông, viêm nang lông hoặc chàm đều có thể khiến da tăng sắc tố sau khi tổn thương và viêm đã lành.

Nách cũng là vùng da có nhiều nếp gấp, thường xuyên tiếp xúc với mồ hôi và ma sát. Việc mặc quần áo quá chật hoặc để hai cánh tay cọ xát liên tục vào vùng nách có thể gây kích ứng, khiến lớp sừng dày lên và da trở nên sẫm màu hơn.

Bên cạnh các tác động bên ngoài, thay đổi hormone và chuyển hóa cũng có thể ảnh hưởng đến màu da. Mang thai, sử dụng thuốc tránh thai đường uống hoặc gai đen (acanthosis nigricans), thường liên quan đến kháng insulin và béo phì, đều có thể khiến vùng nách sẫm màu.

Nếu vùng da này xuất hiện sắc tố bất thường kèm ngứa, bong tróc hoặc phát ban, nguyên nhân cũng có thể là nhiễm nấm hoặc vi khuẩn. Khi đó, nên thăm khám bác sĩ da liễu thay vì tự sử dụng sản phẩm làm sáng da.

Cạo, nhổ lông có khiến nách thâm hơn?

Không ít người nghĩ tẩy lông càng kỹ thì vùng nách càng sáng. Tuy nhiên, các phương pháp này cũng có thể gây kích ứng, từ đó làm tăng nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Các muối nhôm thường có trong chất khử mùi không trực tiếp kích thích sản sinh melanin. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chứa hương liệu, cồn hoặc thành phần gây kích ứng, da nhạy cảm có thể bị viêm da tiếp xúc và để lại vùng da sẫm màu.

Cạo lông cũng tạo ra kích thích cơ học do lưỡi dao liên tục tiếp xúc với bề mặt da, dễ gây những tổn thương nhỏ và viêm. Trong khi đó, nhổ hoặc wax kéo mạnh vào nang lông, làm tăng nguy cơ viêm nang lông và lông mọc ngược, từ đó dễ dẫn đến tăng sắc tố sau viêm.

Cạo lông, nhổ lông lâu ngày cũng dễ khiến vùng da dưới cánh tay sần sùi, kém mịn màng.

Sản phẩm làm sáng da có giúp cải thiện thâm nách?

Nếu tình trạng sẫm màu chủ yếu liên quan đến ma sát hoặc viêm nhẹ, các sản phẩm chăm sóc da làm sáng có thể hỗ trợ cải thiện bằng cách kiểm soát quá trình hình thành sắc tố và thúc đẩy quá trình thay mới da.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân đến từ thay đổi hormone, gai đen hoặc các vấn đề sức khỏe khác, chăm sóc tại nhà có thể không đủ. Một số trường hợp cần điều trị bằng thuốc hoặc các phương pháp chuyên sâu như laser. Bác sĩ Chang cũng nhấn mạnh không nên kỳ vọng vùng nách sáng lên chỉ sau vài ngày. Quá trình thay mới tế bào da cần thời gian, do đó thường cần 1-3 tháng chăm sóc đều đặn mới có thể nhận thấy sự thay đổi rõ hơn về màu da.

4 thành phần có thể hỗ trợ làm sáng vùng nách

Vùng nách mỏng, dễ nóng ẩm và nhạy cảm nên khi lựa chọn sản phẩm làm sáng, cần ưu tiên các thành phần có hiệu quả nhưng dịu nhẹ.

Axit tranexamic: Hỗ trợ cải thiện tình trạng tăng sắc tố, đặc biệt là sắc tố liên quan đến viêm.

Niacinamide (vitamin B3): Giúp hạn chế quá trình chuyển melanin đến các tế bào biểu bì, đồng thời hỗ trợ hàng rào bảo vệ da.

Arbutin: Có khả năng ức chế hoạt động của tyrosinase, enzyme tham gia vào quá trình sản xuất melanin.

Dẫn xuất vitamin C: Ethyl vitamin C, vitamin C glycoside (AA2G) có đặc tính chống oxy hóa và thường dịu nhẹ hơn vitamin C nguyên chất.

Có thể dùng serum mặt hoặc sản phẩm chứa acid cho vùng nách?

Về nguyên tắc, có thể sử dụng một số sản phẩm chăm sóc da mặt cho vùng nách, nhưng cần đặc biệt lưu ý nồng độ và tần suất. Các hoạt chất như salicylic acid, glycolic acid, mandelic acid hay retinol nếu sử dụng với nồng độ cao hoặc quá thường xuyên có thể gây kích ứng. Tình trạng viêm sau đó thậm chí có thể khiến vùng nách sẫm màu hơn.

Nếu muốn thử, nên bắt đầu với sản phẩm có nồng độ thấp, khoảng 1-2 lần mỗi tuần, đồng thời theo dõi phản ứng của da trước khi tăng dần tần suất. Không nên sử dụng hàng ngày ngay từ đầu.

Sau triệt lông bao lâu mới nên làm sáng, tẩy da chết?

Sau triệt lông, vùng nách thường nhạy cảm hơn nên không nên lập tức sử dụng các sản phẩm có khả năng gây kích ứng. Với sản phẩm làm sáng có công thức đơn giản, không chứa cồn, acid hoặc thành phần dễ gây kích ứng, có thể sử dụng sau khoảng 1-3 ngày, với điều kiện da không còn đỏ, rát hay khó chịu.

Trong khi đó, các sản phẩm tẩy tế bào chết, sản phẩm chứa acid hoặc hoạt chất làm sáng dễ kích ứng nên được trì hoãn ít nhất 7 ngày. Nếu da xuất hiện vết thương, mẩn đỏ hoặc cảm giác bỏng rát, cần chờ đến khi vùng da hồi phục hoàn toàn mới tiếp tục chăm sóc.

Có thể tận dụng serum dành cho da mặt để chăm sóc vùng da dưới cánh tay nhưng cần chú ý đến nồng độ và tránh các sản phẩm dễ gây bít tắc lỗ chân lông.

Nách đang ngứa, rát có nên tiếp tục làm trắng?

Khi vùng nách đang đỏ, ngứa, rát hoặc có dấu hiệu viêm, việc tiếp tục sử dụng sản phẩm làm sáng có thể khiến tình trạng kích ứng nặng hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng sắc tố sau viêm. Lúc này, nên tạm ngừng các sản phẩm làm sáng và việc triệt, nhổ hoặc wax lông. Thay vào đó, ưu tiên các sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi có công thức đơn giản, chẳng hạn chứa vitamin B5, rau má hoặc ceramide.

Nếu tình trạng ngứa, đỏ hoặc viêm tái diễn, nên khám bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân, chẳng hạn viêm da tiếp xúc, chàm hoặc nhiễm nấm. Điều trị tình trạng viêm trước, sau đó mới tính đến các phương pháp làm sáng da là cách an toàn hơn để cải thiện vùng nách sẫm màu.