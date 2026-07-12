Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là thủ khoa thạc sĩ, IELTS 8.5

Bùi Minh Phương sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE). Trong quá trình học tập, cô từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ học vấn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level, là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022 và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Người đẹp yêu thích múa, nhào lộn và thuyết trình song ngữ.

Bên cạnh đó, Minh Phương có cơ hội thực tập tại các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và các dự án xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao. Cô mong muốn vận dụng những trải nghiệm học tập, nghề nghiệp và hoạt động xã hội của mình để lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần kết nối và phát triển cộng đồng. “Tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam vì tin rằng đây không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, mà còn là cơ hội để những người trẻ có khát vọng được cất lên tiếng nói, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng”, cô chia sẻ.

Thí sinh Vũ Thị Duyên, sinh năm 1998, đến từ Nam Định. Cô vừa tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y khoa loại giỏi tại trường Đại học VinUni. Trước đó, cô từng đạt học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục Đài Loan (Trung Quốc), chuyên ngành Ngoại giao. Người đẹp có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, đồng thời đang học tiếng Đức với mục tiêu đạt trình độ C1 để sang Đức đào tạo sau đại học trong lĩnh vực ngoại khoa. Vũ Thị Duyên có kinh nghiệm làm thông dịch viên y khoa và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện liên quan đến giáo dục sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng. Ngoài học tập, cô có sở thích về âm nhạc, hát, nhảy, chơi piano và guitar.

Trần Phương Nhi, sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Cô vừa trở về từ Vương quốc Anh với tấm bằng đại học loại giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing tại University of Bedfordshire. Chia sẻ lý do trở về Việt Nam tham dự Hoa hậu Việt Nam, Phương Nhi nói: “Hoa hậu Việt Nam là ước mơ lớn nhất của tôi tới tận bây giờ. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng mình được sải bước trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam”.

Phương Nhi chia sẻ thêm: “Có thể tôi vẫn còn những thiếu sót nhưng tôi là một người luôn cố gắng và lắng nghe, mang trong mình hoài bão và khát khao một ngày được đi ra biển lớn. Hoa hậu Việt Nam là ước mơ cả đời của tôi".

Thí sinh Cao Gia Vy, 24 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Cô là Cử nhân ngành Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM. Năm 2024, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia chương trình Global Talent tại Sri Lanka. Sau đó, cô đồng sáng lập công ty Truyền thông Human Art Culture, hệ sinh thái con người - nghệ thuật và văn hóa bền vững. “Tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam với mong muốn lan tỏa về câu chuyện của mình, một người con gái Nam Bộ chân phương”, cô chia sẻ. Gia Vy có khả năng hát, nhảy và dẫn chương trình.

Phạm Vân Hà, sinh năm 2008, là một trong những thí sinh đến từ Hải Phòng - địa phương đăng cai tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Vân Hà có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp. Trong quá trình học tập, Vân Hà đã đạt giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp, giải khuyến khích tại các cuộc thi như Olympic Hóa học, học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố.

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng. Cô là thủ khoa Thạc sĩ giảng dạy (Master's degree in TESOL) tại Nottingham Trent University, Vương quốc Anh, đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi giảng dạy do Educap tổ chức. Người đẹp sở hữu IELTS 8.5 và đang là giáo viên giảng dạy tiếng Anh.

Hạnh Dung cho biết cô đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 vì tin rằng mình đã đủ trưởng thành, cả về tri thức, bản lĩnh và trải nghiệm để viết tiếp hành trình mà trước đây cô từng bỏ lỡ. “Tôi luôn tin rằng sự trưởng thành không đến từ những thành công, mà từ việc không ngừng hoàn thiện bản thân sau mỗi trải nghiệm. Chính niềm tin ấy đã thôi thúc tôi quay trở lại với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong năm nay, sau quãng thời gian không ngừng học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân và tích lũy những trải nghiệm ý nghĩa”, cô chia sẻ.

Hạnh Dung cho biết cô luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho chính mình, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi, bởi cô tin rằng tri thức là nền tảng giúp một phụ nữ tự tin, bản lĩnh và có khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.