3 lý do khiến cơ bắp không săn chắc dù tập luyện chăm chỉ

Dưới đây là những nguyên nhân khiến cơ bắp không săn chắc:

1. Chưa ưu tiên tập luyện sức mạnh để kích thích cơ phát triển

Không ít người dành phần lớn thời gian trong phòng tập cho chạy bộ, đạp xe hoặc các bài tập cardio với mong muốn giảm mỡ và có thân hình săn chắc. Mặc dù cardio rất tốt cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tiêu hao năng lượng, nhưng đây không phải là hình thức tập luyện hiệu quả nhất để tăng khối lượng cơ bắp.

Để cơ bắp phát triển, các sợi cơ cần được tạo ra áp lực cơ học thông qua các bài tập kháng lực như nâng tạ, tập với dây kháng lực hoặc tập với trọng lượng cơ thể. Quá trình này kích thích tổng hợp protein cơ, từ đó giúp cơ dày và săn chắc hơn theo thời gian.

Theo khuyến cáo, người trưởng thành nên tập luyện sức mạnh ít nhất 2-3 buổi mỗi tuần, mỗi nhóm cơ được tập khoảng 2 lần/tuần và có thời gian nghỉ từ 48-72 giờ trước khi tập lại cùng một nhóm cơ để cơ thể phục hồi. Nếu mục tiêu là xây dựng cơ bắp, tập cardio chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, trong khi tập sức mạnh cần trở thành nền tảng của chương trình luyện tập.

Tập luyện sức mạnh đúng cách giúp kích thích cơ bắp phát triển và tăng độ săn chắc

2. Sử dụng mức tạ quá nhẹ hoặc không tăng dần cường độ

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của phát triển cơ bắp là quá tải tiến triển. Điều này có nghĩa cơ bắp phải liên tục được thử thách bằng cách tăng dần mức tạ, số lần lặp, số hiệp hoặc độ khó của bài tập.

Nhiều người duy trì cùng một mức tạ trong nhiều tháng vì cảm thấy "vừa sức". Khi cơ thể đã thích nghi, sự phát triển sẽ chậm lại hoặc gần như dừng hẳn. Một dấu hiệu đơn giản là nếu bạn có thể dễ dàng thực hiện 12-15 lần lặp với kỹ thuật đúng mà vẫn còn nhiều sức, mức tạ đó có thể đã quá nhẹ. Khi đó, có thể cân nhắc tăng mức tạ hoặc tăng độ khó của bài tập, miễn vẫn duy trì kỹ thuật chuẩn.

Tuy nhiên, việc tăng tải cần thực hiện từ từ để hạn chế nguy cơ chấn thương. Người mới tập hoặc người trung niên, cao tuổi nên được hướng dẫn bởi huấn luyện viên để lựa chọn mức tạ phù hợp.

3. Chế độ dinh dưỡng chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ bắp

Tập luyện chỉ tạo ra tín hiệu để cơ phát triển, còn dinh dưỡng mới là yếu tố cung cấp "nguyên liệu" cho quá trình này. Protein là dưỡng chất quan trọng nhất giúp sửa chữa và xây dựng mô cơ sau mỗi buổi tập. Đối với người tập luyện sức mạnh, nhiều nghiên cứu khuyến nghị lượng protein khoảng 1,2-2,0g/kg cân nặng/ngày, tùy theo cường độ luyện tập, mục tiêu và tình trạng sức khỏe. Những người muốn tăng cơ thường cần lượng protein cao hơn người ít vận động.

Bên cạnh protein, carbohydrate giúp bổ sung glycogen để duy trì hiệu suất tập luyện, còn chất béo lành mạnh tham gia vào quá trình sản xuất hormone. Việc ăn quá ít năng lượng hoặc cắt giảm hoàn toàn tinh bột có thể khiến cơ thể thiếu nhiên liệu để phục hồi và phát triển cơ.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến, đồ uống có đường, rượu bia hoặc thiếu rau xanh, trái cây cũng làm giảm chất lượng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau tập.

Một sai lầm khác là tập quá nhiều nhưng ngủ quá ít. Cơ bắp không phát triển trong lúc tập mà chủ yếu được phục hồi và tái tạo sau khi tập, đặc biệt trong giấc ngủ. Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, giảm tổng hợp protein cơ, giảm testosterone ở nam giới và khiến hiệu quả tập luyện suy giảm.