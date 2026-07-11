Dàn thí sinh 18 tuổi, thông thạo nhiều ngoại ngữ ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong dàn thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026, Gouband Lisa mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô sinh năm 2007, đang sinh sống ở TPHCM. Lisa đang theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp. Cô yêu thích thể thao, nhất là bóng đá và bóng bầu dục. Người đẹp giới thiệu nói lưu loát tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể giao tiếp cơ bản tiếng Trung.

Chia sẻ với Tiền Phong , Lisa cho biết cô muốn gửi gắm thông điệp về bình đẳng giới và hỗ trợ những người yếu thế khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi tôi học được nhiều bài học quý giá về kỷ luật, lòng cống hiến và tình yêu thương con người. Điều làm tôi khác biệt là khả năng giao tiếp thành thạo ba ngôn ngữ. Với tôi, mỗi ngôn ngữ là một nền văn hóa, một cách tư duy mới”, cô nói. Lisa từng tham dự cuộc thi Miss Cosmo TPHCM 2026 và vào top 10 chung cuộc.

Nguyễn Thị Yến Vy sinh năm 2007, đến từ Đồng Nai, sinh viên năm hai chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Đại học Lạc Hồng. Cô hiện là người mẫu ảnh tự do. “Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi mang theo năng lượng tươi trẻ của tuổi 19, sự tự tin trước ống kính của một người mẫu ảnh và tư duy kết nối của một sinh viên Quan hệ công chúng”, cô chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 2007, đến từ Thái Nguyên, sinh viên chuyên ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Thái Nguyên. Chia sẻ về lý do tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, cô nói: “Tôi mong muốn mang theo niềm tự hào về bản sắc dân tộc, lan tỏa những nét đẹp truyền thống bằng hình ảnh của một người trẻ biết gìn giữ cội nguồn nhưng không ngừng vươn tới tương lai”.

Phạm Uyên Nhi, sinh năm 2007, đến từ TPHCM, đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện tại Đại học Queensland. Cô đề cao lối sống kỷ luật để chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. “Tôi tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2026 vì cảm nhận cuộc thi có sự đồng điệu với những giá trị sống mà tôi đang theo đuổi đó là lối sống bền vững, kỷ luật và đề cao giá trị nhân văn”, cô chia sẻ.

Phạm Vân Hà, sinh năm 2008, cao 1,75 m, đến từ Hải Phòng, là thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô mong muốn theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại đại học để phát triển trong môi trường hội nhập toàn cầu. Trong quá trình học tập, Vân Hà đã đạt giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp, giải khuyến khích tại các cuộc thi như Olympic Hóa học, học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố. Vân Hà có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp. Cô xem ngoại ngữ là chìa khóa giúp mình kết nối với thế giới, mở rộng tư duy và tiếp cận những cơ hội phát triển mới. Bên cạnh học tập, Vân Hà có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật trình diễn và sân khấu.

Trương Khánh Kiều Anh, sinh năm 2007, đến từ TPHCM, cao 1,75 m. Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ theo học nội trú và vừa hoàn thành chương trình trung học. Năm 2027, cô tiếp tục học tập tại Đại học New York (NYU). Kiều Anh sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Bên cạnh học tập, cô yêu thích thử thách bản thân qua các môn thể thao như bóng chuyền và leo núi. Cô cũng có niềm đam mê đặc biệt với viết lách, thường sáng tác văn xuôi và thơ bằng tiếng Anh. “Tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam với mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại tự tin, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hội nhập quốc tế nhưng luôn tự hào về cội nguồn dân tộc”, cô chia sẻ.

Đặng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Ngọc Lan cho biết từng tự ti về chiều cao nổi bật và luôn e ngại khi đứng giữa đám đông. “Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra rằng giá trị của một con người không được quyết định bởi vẻ bề ngoài, mà bởi cách họ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện chính mình”, cô chia sẻ. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân với những điều mới để tạo nên một thanh xuân rực rỡ.

Nguyễn Vũ Hoàng Anh, sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, sinh viên năm nhất chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý tại trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Đến với Hoa hậu Việt Nam, cô mong muốn được thử thách bản thân, học hỏi và trưởng thành hơn trên hành trình chinh phục ước mơ của mình.

Bùi Thị Liên sinh năm 2007, đến từ Bắc Ninh, sinh viên năm nhất chuyên ngành Văn hóa Đối ngoại tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô có sở thích làm người mẫu ảnh, chơi nhạc DJ.