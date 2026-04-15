Thí sinh mạnh nhất Hoa hậu Hòa bình 2026

Tối 13/4, trang chủ Miss Grand International (MGI) gây xôn xao khi đăng tải thông tin người đẹp Venezuela - Sthefany Gutiérrez đăng ký tham dự Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ở Thái Lan và giành giải á hậu 2.

"Sthefany Gutiérrez là nữ hoàng sắc đẹp, người mẫu người Venezuela được biết đến với vẻ thanh lịch, tự tin và phong thái cuốn hút trên sân khấu. Cô nổi tiếng quốc tế sau khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2017 - một trong những danh hiệu quốc gia danh giá nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô đại diện Venezuela tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, đạt được vị trí á hậu 2", trang chủ MGI giới thiệu về người đẹp.

Sthefany Gutiérrez được đánh giá là thí sinh mạnh nhất Miss Grand All Stars.

Phía MGI cho biết ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Sthefany đã xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực người mẫu và truyền thông kỹ thuật số, hợp tác với các thương hiệu thời trang nổi tiếng và thu hút lượng khán giả quốc tế rộng lớn thông qua các nền tảng của mình.

"Năng động, kiên cường và có mục tiêu rõ ràng, Sthefany thể hiện tinh thần của ngôi sao thực thụ. Cô tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác bằng cách thúc đẩy sự tự tin, trao quyền", MGI khẳng định.

Thông tin Sthefany Gutiérrez tham dự Miss Grand All Stars gây chấn động các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều chuyên trang quốc tế đồng loạt đưa tin và thể hiện sự ủng hộ với quyết định của người đẹp.

Sthefany Gutiérrez được nhiều khán giả và chuyên trang nhận định là thí sinh mạnh nhất tới hiện tại của Miss Grand All Stars. Cô được kỳ vọng đăng quang trên đất Thái.

Sthefany Gutiérrez sinh năm 1999, là diễn viên, người mẫu tại Venezuela. Sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu, doanh nhân. Cô cũng tích cực hoạt động xã hội với những chiến dịch kêu gọi nâng cao ý thức phòng chống HIV.

Năm 2024, Sthefany Gutiérrez kết hôn với Jorge Silva - Chủ tịch tập đoàn JHS và một câu lạc bộ bóng đá ở Venezuela. Lễ cưới của cô được tổ chức tại nhà thờ trên hòn đảo Margarita, Venezuela.

Trước đó, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand All Stars gây chú ý khi công bố hồ sơ của người đẹp Philippines - Gazini Ganados. Cô là Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2019, đại diện Philippines ở Hoa hậu Hoàn vũ 2019, vào top 20 chung cuộc.

Một thí sinh khác đến từ Philippines cũng gây chú ý là Imelda Schweighart. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016, đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Trái Đất 2016 nhưng không giành thành tích.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Mùa giải quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải. Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc người chuyển giới đều có thể tham gia.

Cuộc thi năm nay thu hút nhiều người đẹp chuyển giới nổi tiếng tham dự như Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Fuschia Anne Ravena - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. Ngày 12/4, người đẹp Đỗ Nhật Hà cũng xác nhận đã nộp hồ sơ tham dự Miss Grand All Stars.

Đỗ Nhật Hà sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018 và Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019. Cô gây dấu ấn khi là người chuyển giới đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2022.

Miss Grand All Stars của ông Nawat từng gây thất vọng với dàn thí sinh kém nổi bật. Tuy nhiên, càng về sau cuộc thi được hâm nóng khi ban tổ chức công bố những thí sinh nổi tiếng, nhiều kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp.

Ban tổ chức công bố dàn giám khảo là những nhân vật nổi tiếng bao gồm ông trùm Hoa hậu Venezuela Osmel Sousa, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin.

Ngày 13/4, trang chủ MGI công bố thành viên giám khảo tiếp theo của Miss Grand All Stars là nhà soạn nhạc Omar Harfouch. Ông Omar Harfouch từng được mời đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng đã từ bỏ. Sau đó, ông lên tiếng tố cáo ông chủ Miss Universe và kết quả cuộc thi.

Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).