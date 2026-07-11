Dung mạo thủ môn cao 2 m của đội tuyển Bỉ

Chiều 10/7, trước trận đại chiến với ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 (2h ngày 11/7, giờ Hà Nội), thành viên ban huấn luyện và 26 tuyển thủ Bỉ chụp ảnh selfie, lưu giữ khoảnh khắc đẹp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen Courtois có nụ cười cuốn hút, đa số đồng tình chọn anh là "cầu thủ điển trai nhất tuyển Bỉ". Ảnh: Belgian Red Devils

Sau 5 trận tại World Cup, Thibaut Courtois - thuộc biên chế Real Madrid - là nhân tố quan trọng giúp tuyển Bỉ vào sâu tại giải khi có đến 13 pha cứu thua. Một thập niên qua, anh luôn được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc của thế giới.

Sau mỗi trận cầu, Thibaut Courtois dành thời gian cho vợ con. Anh nói như được tiếp thêm sức mạnh khi bà xã Mishel Gerzig, 29 tuổi, người mẫu Israel và các con có mặt trên khán đài. Cặp sao quen biết qua mạng xã hội năm 2021, kết hôn hồi 2024, có con gái Elly. Cả gia đình đang định cư ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Instagram Thibautcourtois

Trong một tháng thi đấu ở Mỹ, Thibaut Courtois tranh thủ đưa vợ con khám phá các khu vui chơi, dạo biển. Anh ưu tiên các thiết kế năng động, thanh lịch với áo polo, quần hộp bo ống và giày thể thao. Nhờ chiều cao nổi bật, nhiều du khách nhận ra Courtois và xin chụp ảnh cùng anh. Ảnh: Instagram Thibautcourtois

Cầu thủ diện đồ casual với sơ mi, quần short, giày thể thao khi dạo chơi thành phố Seattle, ngay sau trận Bỉ hạ chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 1/18, ngày 6/7 (giờ Seattle). Ảnh: Instagram Thibautcourtois

Người mẫu Mishel Gerzig cao 1,8 m tương xứng chiều cao của Courtois. Trong loạt ảnh chụp cho Elle, Courtois được khen "quý ông quyến rũ" khi phối áo cổ lọ với quần trắng. Ảnh: Elle

Trước Mishel Gerzig, Thibaut Courtois có tình trường ồn ào. Anh cùng bạn gái cũ Marta Dominguez sinh hai con nhưng chia tay vì cầu thủ có một con riêng cùng Elsa Izac, người hơn anh 18 tuổi. Courtois và đồng đội tuyển Bỉ Kevin de Bruyne được cho là không nhìn mặt nhau vì bê bối tình cảm. Caroline Lijnen - bạn gái cũ của De Bruyne - từng thừa nhận vụng trộm với Courtois.

Hội quân cùng tuyển Bỉ cuối tháng 5, cầu thủ hướng đến phong cách cân bằng giữa lịch sự và sự thoải mái gồm áo thun đơn sắc, quần kaki, vest xanh đen, giày thể thao và túi Louis Vuitton. Ảnh: Belgian Red Devils

Diện cả cây đen là một trong những kiểu mặc yêu thích của cầu thủ, tôn vẻ nam tính. Ở các hoạt động đời thường, anh chủ yếu mang sneakers trắng. Kho đồ hiệu của Courtois có hàng chục mẫu túi Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior. Ảnh: Belgian Red Devils

Cầu thủ phối phong cách All Black với áo khoác da Louis Vuitton trong một sự kiện thời trang. Ảnh: Instagram Thibautcourtois

Khi dự khai trương sân bóng đá mini hồi đầu năm, anh phối thiết kế tay dài với quần denim. Courtois từng nói chỉ diện màu sắc trung tính, hạn chế họa tiết hay màu sắc nổi bật. Ảnh: Real

Trong một số chương trình về thể thao, anh ưu tiên kiểu mặc đơn giản với áo thun, quần denim. Ảnh: Real

Anh phối layer đen tạo tổng thể All Black trong lần đi thi đấu cùng câu lạc bộ Real Madrid. Trên trang cá nhân, ngoài bóng đá, anh chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch cùng vợ. Theo Marca, anh đang nhận 7,8 triệu USD sau thuế mỗi năm cùng Real. Ảnh: Real

Dự gala Globe Soccer Awards 2024 tại Dubai, UAE, Thibaut Courtois nhận "mưa" lời khen phong cách với sơ mi trắng thắt nơ, âu phục đen được may đo cá nhân hóa. Anh giành giải "Thành tựu sự nghiệp".

Courtois trưởng thành ở CLB Genk tại Bỉ, sau đó gia nhập Atletico Madrid, rồi qua Chelsea. Đỉnh cao sự nghiệp của anh là đầu quân cho Real Madrid, đoạt hai chức vô địch Champions League. Anh từng đoạt danh hiệu thủ môn hay nhất World Cup 2018, hai lần giành giải Yashin, và là cầu thủ hay nhất chung kết Champions League 2022. Ảnh: Globe Soccer