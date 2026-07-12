Tuổi 45 của Dương Cẩm Lynh sau biến cố nợ 6 tỷ đồng

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh đăng tải loạt khoảnh khắc hóa thân thành một quý cô xưa dịu dàng trong bộ bà ba. Đi kèm bộ ảnh là dòng chia sẻ đầy chiêm nghiệm: "Kiếp nhân sinh tuy hữu hạn, nhưng biển học lại vô cùng. Học cách sống, học cách yêu và học cách buông bỏ. Đó chính là sự thú vị của hành trình làm người".

Trong bộ ảnh, Dương Cẩm Lynh lựa chọn nhiều thiết kế bà ba với gam màu nhã nhặn như trắng kem, xanh ngọc hay vàng, kết hợp họa tiết chìm tinh tế. Dương Cẩm Lynh còn khéo léo phối cùng những phụ kiện đậm chất truyền thống như ô giấy, quạt tròn thêu hoa văn, giúp tổng thể càng thêm hài hòa và đậm nét hoài cổ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, Dương Cẩm Lynh còn ghi điểm với kiểu tóc buộc nửa đầu uốn nhẹ, kết hợp lối trang điểm trong trẻo, tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Với những hình ảnh được đăng tải gần đây, Dương Cẩm Lynh được nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm ở tuổi 45.

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Dương Cẩm Lynh xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh, an nhiên hơn, điều này cũng phần nào thể hiện qua dòng trạng thái mà Dương Cẩm Lynh chia sẻ cùng bộ ảnh.

Sắc vóc nuột nà của "bà mẹ 2 con" Dương Cẩm Lynh ở tuổi 45. Có thể nói, 3 năm sau biến cố nợ nần, nữ diễn viên đã phần nào vượt qua và đang ổn định cuộc sống.

Năm 2023, Dương Cẩm Lynh vướng khoản nợ gần 6 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nặng nề đến công việc và đời sống cá nhân. Cô bị cắt vai khỏi dự án phim vừa khởi quay, hàng loạt chương trình từ chối hợp tác, đồng nghiệp cũng dần xa lánh.

Rơi vào cảnh không việc làm, không thu nhập, nữ diễn viên đối mặt với áp lực tài chính nặng nề. Cùng lúc, cô còn phải gánh thêm cú sốc tình cảm khi chồng rời đi, con nhỏ, một mình xoay xở giữa khủng hoảng chồng chất.

Dù vậy, Dương Cẩm Lynh chọn cách đối diện, khẳng định không né tránh, chỉ mong được hiểu đúng về hoàn cảnh. Nhờ năng lực và sự yêu mến của khán giả, Dương Cẩm Lynh đã dần vượt qua khủng hoảng, bắt đầu nhận được nhiều lời mời hợp tác trở lại trong các dự án nghệ thuật như phim ảnh, thời trang.

Những tín hiệu tích cực này phần nào cho thấy nỗ lực tự vực dậy của Dương Cẩm Lynh sau biến cố. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang tập trung xây dựng lại hình ảnh, đồng thời, điều hành một thương hiệu thời trang riêng.