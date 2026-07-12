Điều giúp cô gái 30 tuổi có làn da lão hóa ngược 9 năm

So sánh làn da của Kate Tolo vào năm 2019 và 2026 cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Ảnh: Kate Tolo

"Tôi 30 tuổi nhưng tuổi làn da của tôi mới 21. Tôi đã áp dụng một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mang tính khoa học và bạn cũng có thể làm được." Dòng chia sẻ trên nền tảng X của Kate Tolo gần đây thu hút hàng triệu lượt xem. Kèm theo đó là kết quả phân tích cho thấy "tuổi sinh học của làn da" thấp hơn tuổi thật tới 9 năm. Kate là bạn gái của Bryan Johnson - doanh nhân Mỹ nổi tiếng với dự án Blueprint và hành trình chi hàng triệu USD mỗi năm nhằm làm chậm quá trình lão hóa.

Theo Kate, ba năm trước, khi 27 tuổi, hệ thống phân tích ghi nhận tuổi da của cô là 26. Sau khi thay đổi chế độ sinh hoạt, kết quả mới cho thấy các chỉ số của làn da tương đương nhóm người khoảng 21 tuổi. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh điều này không có nghĩa bản thân trông giống một người 21 tuổi. Tuổi da chỉ là kết quả do phần mềm phân tích dựa trên nhiều thông số sinh học của da.

Tuổi da được tính như thế nào?

Kết quả của Kate được tạo ra từ hệ thống chụp ảnh đa phổ (multispectral imaging), công nghệ ngày càng phổ biến trong các phòng khám da liễu và trung tâm nghiên cứu chống lão hóa. Thiết bị sử dụng nhiều bước sóng ánh sáng kết hợp trí tuệ nhân tạo để đánh giá các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đốm sắc tố, tổn thương do tia UV, lỗ chân lông, vùng đỏ, kết cấu bề mặt và lượng porphyrin do vi khuẩn trên da tạo ra. Sau đó, thuật toán so sánh dữ liệu với cơ sở dữ liệu của hàng chục nghìn người cùng giới tính và độ tuổi để ước tính tuổi da. Theo các chuyên gia, đây chỉ là chỉ số tham khảo chứ chưa phải tiêu chuẩn y khoa thống nhất. Mỗi hệ thống sử dụng thuật toán khác nhau nên kết quả có thể thay đổi giữa các thiết bị.

Tiến sĩ Shari Lipner, bác sĩ da liễu tại Weill Cornell Medicine (Mỹ), cho biết các công nghệ đánh giá da hiện đại giúp theo dõi hiệu quả điều trị hoặc sự thay đổi của làn da theo thời gian nhưng không phản ánh toàn bộ quá trình lão hóa của cơ thể. Di truyền, nội tiết, ô nhiễm môi trường, stress và bệnh lý nền đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa da.

Kate Tolo và Bryan Johnson. Ảnh: Kate Tolo

Ưu tiên giấc ngủ hơn mỹ phẩm

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Kate không cho rằng bí quyết nằm ở các loại mỹ phẩm đắt tiền. Theo cô, nền tảng quan trọng nhất là ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn, ăn thực phẩm nguyên bản, kiểm soát đường huyết và hạn chế tối đa tác hại của tia cực tím. Đây cũng là triết lý Bryan Johnson nhiều lần nhấn mạnh trong dự án Blueprint. Ông cho rằng giấc ngủ chất lượng là "quy trình phục hồi tự nhiên mạnh nhất" của cơ thể, giúp sửa chữa DNA, giảm viêm và thúc đẩy tái tạo collagen.

Quan điểm này phù hợp với các nghiên cứu đăng trên Clinical and Experimental Dermatology. Những người thiếu ngủ mạn tính có hàng rào bảo vệ da yếu hơn, mất nước qua da nhiều hơn và phục hồi chậm hơn sau tổn thương do tia UV. Ngược lại, trong giấc ngủ sâu, cơ thể tiết nhiều hormone tăng trưởng giúp sửa chữa collagen và elastin bị tổn thương trong ngày. Theo bác sĩ da liễu Mỹ Zoe Draelos, nếu phải lựa chọn một yếu tố chống lão hóa quan trọng nhất ngoài chống nắng, bà sẽ ưu tiên giấc ngủ bởi đây là thời điểm làn da thực hiện phần lớn quá trình tái tạo tự nhiên.

Chống nắng vẫn là vũ khí số một

Một trong những thay đổi lớn nhất của Kate là hạn chế tiếp xúc ánh nắng. Cô sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và tránh hoạt động ngoài trời khi chỉ số UV ở mức cao. Theo giáo sư David Leffell, chuyên gia da liễu tại Đại học Yale (Mỹ), khoảng 80-90% các dấu hiệu lão hóa nhìn thấy trên khuôn mặt thực chất là hậu quả của quá trình phơi nắng kéo dài chứ không phải tuổi tác đơn thuần. Tia UVA xuyên sâu xuống lớp trung bì, phá hủy collagen và elastin, trong khi tia UVB gây tổn thương DNA và thúc đẩy hình thành sắc tố. Hai quá trình này diễn ra âm thầm suốt nhiều năm trước khi biểu hiện thành nếp nhăn, chảy xệ hay đốm nâu. Vì vậy, các hướng dẫn của Học viện Da liễu Mỹ đều khuyến cáo sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, kể cả khi trời nhiều mây.

Dinh dưỡng quyết định tốc độ lão hóa

Kate cho biết cô ưu tiên chế độ ăn giàu protein, rau xanh, trái cây, chất béo tốt và hạn chế thực phẩm siêu chế biến. Theo Tiến sĩ David Sinclair, giáo sư di truyền học tại Trường Y Harvard, lão hóa chịu ảnh hưởng lớn bởi tình trạng viêm mạn tính và stress oxy hóa. Chế độ ăn giàu thực phẩm toàn phần, chất chống oxy hóa và omega-3 giúp giảm phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ sức khỏe làn da cũng như nhiều cơ quan khác. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen, còn protein cung cấp axit amin để tái tạo mô. Thiếu protein kéo dài có thể làm giảm khả năng sửa chữa tổn thương của da và khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Công nghệ chỉ là bước sau cùng

Ngoài thay đổi lối sống, Kate cũng sử dụng nhiều công nghệ thẩm mỹ như laser, IPL, vi kim, ánh sáng đỏ, Sofwave và Sculptra nhằm kích thích sản xuất collagen. Tuy nhiên, cô cho biết những liệu pháp này chỉ được thực hiện sau khi đã xây dựng nền tảng sức khỏe tốt.

Các bác sĩ da liễu cũng đồng tình rằng laser hay các thủ thuật trẻ hóa có thể cải thiện chất lượng da nhưng không thể thay thế vai trò của giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động và chống nắng. Hiệu quả của các công nghệ này phụ thuộc vào tình trạng từng người và cần được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa.

Bryan Johnson và bạn gái Kate Tolo cho biết cô sẽ trở thành "người phụ nữ được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong lịch sử", thông qua dự án chi hàng triệu USD nhằm theo dõi và phân tích toàn diện từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt. Ảnh: Kate Tolo

Điều đáng học hỏi không phải con số 21

Theo các chuyên gia, câu chuyện của Kate Tolo không nên được hiểu là lời hứa có thể đảo ngược tuổi tác chỉ sau vài năm. Khái niệm tuổi da hiện vẫn là chỉ số tham khảo và chưa có tiêu chuẩn thống nhất trên toàn cầu. Mỗi thiết bị sử dụng mô hình tính toán riêng vì vậy con số này không thể thay thế đánh giá y khoa.

Điều đáng chú ý hơn là phần lớn những thay đổi giúp cải thiện sức khỏe làn da đều là các biện pháp đã được chứng minh bằng khoa học: ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm, ăn uống cân bằng, duy trì khối cơ thông qua vận động, kiểm soát căng thẳng và bảo vệ da trước tia cực tím.

Điều khiến tuổi da của Kate trẻ hơn không nằm ở một sản phẩm thần kỳ mà là kết quả của nhiều thói quen nhỏ được duy trì liên tục trong nhiều năm. Đây cũng là thông điệp mà giới da liễu và các chuyên gia về lão hóa đều thống nhất: không có đường tắt để trẻ lâu, nhưng có rất nhiều bằng chứng cho thấy lối sống lành mạnh có thể làm chậm tốc độ lão hóa của cả làn da lẫn cơ thể.