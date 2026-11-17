Salma Hayek diện bikini, khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong quyến rũ. Ảnh: Instagram salmahayek

Ở tuổi 60, Salma Hayek vẫn gây chú ý với diện mạo khỏe khoắn, làn da căng sáng và thần thái tự tin. Thay vì đặt mục tiêu giữ gương mặt trẻ trung như thời đôi mươi, nữ diễn viên Mexico lựa chọn cách chăm sóc bản thân thiên về sự cân bằng, duy trì sức khỏe tinh thần và chấp nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể theo thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn với Las Vegas Review-Journal hồi tháng 9, cô cho biết cảm thấy hào hứng khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. "Tôi không định xin lỗi vì tuổi tác của mình. 60 tuổi thật tuyệt. Đó là độ tuổi mà chúng ta hướng tới", cô nói. Với Salma, tuổi tác không đồng nghĩa với việc đánh mất sức hấp dẫn hay phải ngừng theo đuổi những điều mình yêu thích. Cô cho rằng phụ nữ càng trưởng thành càng có nhiều điều để nói và đủ trải nghiệm để thể hiện quan điểm rõ ràng hơn.

Thiền mỗi ngày để duy trì sự cân bằng

Salma Hayek tiết lộ gần như ngày nào cũng dành thời gian thiền định. Nữ diễn viên xem đây là cách giải tỏa căng thẳng, kết nối với bản thân và duy trì trạng thái tinh thần tích cực. Phương pháp thiền của Salma không đơn thuần là ngồi yên, nhắm mắt và cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ. Cô tập trung cảm nhận những chuyển động, nguồn năng lượng và tín hiệu bên trong cơ thể. Có những buổi thiền kéo dài hai đến ba tiếng mà cô không nhận ra thời gian trôi qua.

Salma cho biết dành thời gian giao tiếp với chính cơ thể và lắng nghe những gì mình cần. Theo cô, nhiều người thường chỉ chú ý đến cơ thể khi cảm thấy mệt mỏi, đau đớn, đói hoặc không hài lòng với ngoại hình, thay vì thực sự quan sát và thấu hiểu những tín hiệu này. Nữ diễn viên cũng từng nói về phương pháp thiền đặc biệt được hình thành trong quá trình đối mặt với một số vấn đề sức khỏe và đau nhức. Cô không xem đây là một công thức làm đẹp thần kỳ mà là cách giúp bản thân cảm thấy khỏe khoắn, thư thái hơn.

Ngoài thiền, Salma không quá đặt nặng việc tập luyện trong phòng gym. Cô từng hài hước cho biết chỉ sử dụng máy chạy bộ vài lần mỗi năm. Thay vào đó, nữ diễn viên yêu thích khiêu vũ, xem đây là hình thức vận động giúp tăng nhịp tim, đồng thời thường xuyên ra ngoài trời để cơ thể được vận động dưới ánh nắng tự nhiên.

Salma Hayek đăng bức ảnh mặt mộc trên trang cá nhân ngày 8/9 để mừng sinh nhật 60 tuổi với chú thích "60 và biết ơn". Ảnh: Instagram salmahayek

Không chạy theo Botox, filler để níu kéo tuổi trẻ

Salma Hayek nhiều lần bày tỏ quan điểm muốn giữ vẻ ngoài tự nhiên thay vì thay đổi đường nét gương mặt bằng các phương pháp thẩm mỹ. Trong phỏng vấn với Allure tháng 4/2025, nữ diễn viên khẳng định chưa từng căng da mặt hay tiêm filler. Cô thậm chí sẵn sàng vén tóc để người phỏng vấn kiểm tra những dấu hiệu phẫu thuật trên gương mặt. Salma muốn trân trọng những gì năm tháng đã mang lại, bao gồm cả những thay đổi trên diện mạo.

Chăm sóc da vừa đủ, không cố chống lại thời gian

Bên cạnh thiền định, Salma duy trì cách chăm sóc da tương đối đơn giản. Một trong những bí quyết cô học từ bà là không rửa mặt ngay khi thức dậy. Theo quan niệm của bà, làn da không thực sự bẩn sau một đêm ngủ nên không cần làm sạch quá mức vào buổi sáng.

Nữ diễn viên cũng không quá phụ thuộc vào các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền hay những xu hướng làm đẹp liên tục thay đổi. Cô ưu tiên duy trì những thói quen phù hợp với làn da, thay vì liên tục thử nghiệm các phương pháp mạnh để nhanh chóng cải thiện diện mạo.

Salma không có thói quen thường xuyên nhuộm tóc bạc. Cô từng chia sẻ với Vogue rằng muốn đón nhận những dấu ấn thời gian trên cơ thể một cách tự nhiên, thay vì cố gắng che giấu tất cả.

Salma Hayek coi tuổi tác là một chặng đường đáng tận hưởng. Ảnh: Instagram salmahayek

Salma Hayek sinh năm 1966 tại Mexico, là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood. Cô được biết đến qua các tác phẩm như Desperado, From Dusk Till Dawn, Frida và Eternals. Vai diễn họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim cùng tên năm 2002 giúp cô nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Salma còn tham gia sản xuất phim, hoạt động xã hội và ủng hộ quyền phụ nữ.