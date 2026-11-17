Bộ phim "Ngày con còn mẹ" hiện đứng đầu doanh thu phòng vé Việt trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Sau gần 1 tuần khởi chiếu chính thức, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thu về hơn 42 tỷ đồng. Đây là con số khá tích cực đối với một bộ phim Việt trong những đầu ra mắt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang có sự cạnh tranh giữa nhiều bộ phim trong nước và quốc tế.

"Ngày con còn mẹ" thuộc thể loại gia đình, tâm lý, kể về Mây (Phương Anh Đào), cô con gái lớn lên với suy nghĩ mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) chỉ thương anh hai Pháo (Huy Anh) mà không quan tâm đến mình. Cho đến khi biến cố bất ngờ ập xuống, Mây mới bàng hoàng nhận ra: điều đau đớn nhất không phải là chưa từng được yêu, mà là cô đã dành trọn thanh xuân để trách một người mẹ mà chưa từng thật sự hiểu bà.

Nữ chính trong bộ phim "Ngày con còn mẹ" là Phương Anh Đào – gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng. Sau thành công của bộ phim trăm tỷ "Mai", nữ diễn viên tiếp tục khẳng định sức hút khi đảm nhận vai chính trong tác phẩm mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Đây là lần thứ hai Hồng Đào và Phương Anh Đào đóng chung sau phim "Mai". Nếu ở lần hợp tác trước, hai người có mối quan hệ "mẹ chồng hụt – con dâu hụt", thì trong "Ngày con còn mẹ", họ chính thức trở thành mẹ con trên màn ảnh.

Sinh năm 1992, Phương Anh Đào được khán giả biết đến qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Tên tuổi Phương Anh Đào bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi tham gia các bộ phim như "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Chàng vợ của em", "Bằng chứng vô hình" và "Tro tàn rực rỡ". Qua mỗi tác phẩm, nữ diễn viên cho thấy khả năng biến hóa với nhiều dạng nhân vật, từ những cô gái trẻ trung, giàu năng lượng đến những người phụ nữ có đời sống nội tâm phức tạp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Anh Đào đến vào năm 2024, khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Thành công của "Mai" không chỉ giúp tên tuổi Phương Anh Đào được phủ sóng rộng rãi mà còn khẳng định khả năng diễn xuất của cô trước đông đảo khán giả.

Sau "Mai", thay vì liên tục nhận thêm phim, Phương Anh Đào lựa chọn nhịp độ làm việc thận trọng hơn, không nhận nhiều dự án dù lời mời diễn xuất không ít. Dịp Tết Nguyên đán 2026, cô góp mặt trong phim "Báu vật trời cho", tái hợp với Tuấn Trần. Cô vào vai bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Bộ phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng, giúp Phương Anh Đào tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những nữ diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh trăm tỷ, đồng thời khẳng định sức hút của cô tại phòng vé Việt.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phương Anh Đào còn gây ấn tượng bởi sắc vóc xinh đẹp. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút. Phương Anh Đào là người kín tiếng về đời tư, không chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng. Nữ diễn viên nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Tuấn Trần, song cả hai đều chưa lên tiếng về mối quan hệ.