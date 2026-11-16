Vì sao môi khô, nứt nẻ mùa lạnh mãi không lành?

1. Liếm môi, bóc da môi khiến tình trạng nứt nẻ khó lành

Khi môi khô, nhiều người có thói quen liếm môi để tạo cảm giác ẩm tức thời. Tuy nhiên, nước bọt bay hơi nhanh, khiến môi càng khô và dễ bong tróc hơn. Các enzyme tiêu hóa trong nước bọt cùng tình trạng ẩm rồi khô liên tục cũng có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, gây đỏ, kích ứng và viêm.

Bên cạnh đó, dùng tay bóc lớp da môi đang bong có thể làm tổn thương phần da non bên dưới, gây chảy máu, đau rát và khiến môi lâu phục hồi. Những vết nứt mới cũng dễ xuất hiện khi vùng da liên tục bị tác động.

Để hạn chế tổn thương, nên bỏ thói quen liếm môi, không dùng tay cạy hoặc kéo lớp da bong. Thay vào đó, để lớp da bong tự nhiên cũng giúp hạn chế tổn thương thêm cho vùng môi đang nhạy cảm.

Chủ động bỏ thói quen liếm môi, không tự cạy lớp da bong và duy trì dưỡng ẩm bằng sản phẩm phù hợp để chăm sóc môi khô. Ảnh minh họa AI.

2. Son dưỡng chứa thành phần gây kích ứng có thể khiến môi khô hơn

Không phải loại son dưỡng nào cũng phù hợp với đôi môi đang khô nứt nẻ. Một số thành phần tạo mùi, tạo vị hoặc cảm giác the mát có thể gây kích ứng, đặc biệt khi hàng rào bảo vệ môi đã suy yếu.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), người bị khô môi nên tránh sản phẩm chứa menthol, long não (camphor), hương liệu, tinh dầu bạc hà, khuynh diệp, hương quế, hương cam chanh và acid salicylic. Lanolin cũng có thể gây phản ứng ở một số người nhạy cảm.

Cảm giác châm chích, nóng rát hoặc the mát sau khi thoa son dưỡng không phải dấu hiệu sản phẩm đang phát huy tác dụng mà có thể là biểu hiện kích ứng. Khi gặp tình trạng này, nên ngừng sử dụng.

Ngoài son dưỡng, son màu, son bóng, kem đánh răng và nước súc miệng cũng có thể chứa thành phần gây kích ứng hoặc dị ứng. Vì vậy, nên ưu tiên sản phẩm có công thức đơn giản, không hương liệu, không tạo màu. Các thành phần như petrolatum, dầu khoáng, dimethicone hoặc ceramide có thể giúp bảo vệ và làm mềm môi. Khi ra ngoài trời, nên chọn son dưỡng có chỉ số chống nắng SPF 30 trở lên.

3. Phân biệt khô môi thông thường với viêm môi tiếp xúc

Khô môi thông thường thường liên quan đến thời tiết lạnh, gió, độ ẩm thấp hoặc thói quen chăm sóc chưa phù hợp. Biểu hiện chủ yếu là môi khô căng, ráp, bong vảy nhỏ, đôi khi xuất hiện các vết nứt nông. Tình trạng thường cải thiện khi hạn chế yếu tố gây khô và dưỡng ẩm đều đặn.

Trong khi đó, viêm môi tiếp xúc xảy ra khi môi phản ứng với chất gây kích ứng hoặc dị nguyên. Bệnh gồm hai dạng chính:

- Viêm môi tiếp xúc kích ứng: Thường do nước bọt, hóa chất hoặc sản phẩm chăm sóc môi làm tổn thương trực tiếp hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện là môi đỏ, khô, bong vảy, nứt nẻ và đau rát.

- Viêm môi tiếp xúc dị ứng: Là phản ứng miễn dịch với một thành phần mà cơ thể đã trở nên mẫn cảm, thường gặp trong hương liệu, chất tạo vị hoặc chất bảo quản. Ngoài bong tróc, môi có thể ngứa, nóng rát, sưng nhẹ và tổn thương lan ra vùng da quanh miệng.

Hai tình trạng này có biểu hiện khá giống nhau nên khó phân biệt chỉ bằng quan sát. Nếu môi liên tục đỏ, ngứa rát, sưng hoặc bong tróc dù đã thay đổi sản phẩm chăm sóc và dưỡng ẩm, bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu.

Không nên tự ý dùng thuốc bôi chứa corticoid khi chưa xác định nguyên nhân. Nếu môi nứt nẻ kéo dài khoảng 2-3 tuần, không cải thiện dù đã chăm sóc phù hợp, cần thăm khám để loại trừ các bệnh lý da liễu khác.