Salma Hayek giữ vòng eo 61 cm ở tuổi 59

Salma tiết lộ hình ảnh diện bikini hai mảnh màu đỏ rực, tận hưởng những giây phút thư giãn trên du thuyền. Ảnh: Instagram salmahayek

Hôm 2/9, minh tinh người Mexico đón sinh nhật tuổi 59 trên du thuyền trong bộ bikini đỏ rực, nâng ly chúc mừng dưới ánh hoàng hôn cùng lời nhắn: "59 chuyến đi quanh mặt trời và tôi vẫn đang nhảy múa. Cảm ơn vì tất cả tình yêu dành cho tôi". Hình ảnh nhanh chóng thu hút hàng loạt lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng và người hâm mộ khắp thế giới.

Suốt nhiều thập kỷ qua, Salma vẫn là biểu tượng của sự gợi cảm và trẻ trung. Chỉ một năm trước, cô còn gây chú ý khi xuất hiện trên bìa Sports Illustrated Swimsuit ở tuổi 58, điều hiếm hoi với phụ nữ U60. Cô thừa nhận từng lo lắng mình không đủ tự tin để nhận lời mời, nhưng cuối cùng đã tỏa sáng và trở thành gương mặt được ca ngợi như một minh chứng cho vẻ đẹp không tuổi, phá vỡ chuẩn mực khắt khe của làng thời trang.

Nữ diễn viên Mexico diện bikini khoe thân hình săn chắc. Ảnh: Instagram salmahayek

Salma giữ được vóc dáng săn chắc không phải nhờ biện pháp thẩm mỹ mà bằng lối sống cân bằng. Cô nhiều lần khẳng định chưa từng tiêm botox hay dùng filler, thay vào đó duy trì sự trẻ trung bằng yoga phục hồi, phương pháp kết hợp các động tác nhỏ, giữ tư thế lâu để kích hoạt cơ bắp mà không tạo áp lực lên cơ thể. Ngay cả khi đánh răng hay đi lại, cô cũng tranh thủ siết cơ bụng để duy trì vòng eo. Nhờ vậy, dù đã 59 tuổi, Salma vẫn giữ được vòng eo khoảng 61 cm.

Thiền định là một phần quan trọng trong thói quen hàng ngày của cô. Salma tin rằng sự an tĩnh trong tâm trí giúp cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tràn đầy năng lượng. Cô không đặt nặng việc tập luyện cường độ cao mà chọn cách nuôi dưỡng sự cân bằng, nhẹ nhàng nhưng bền vững.

Về chế độ ăn, Salma ưu tiên thực phẩm tự nhiên, giàu dưỡng chất. Bữa sáng yêu thích của cô thường gồm sữa chua, đu đủ, dâu, việt quất, lựu kết hợp cùng các loại hạt và bơ dừa hoặc bơ hạnh nhân. Đây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Ngoài ra, cô còn duy trì thói quen uống nước hầm xương giàu collagen tự nhiên để chăm sóc da, tóc và móng thay vì dựa vào các thủ thuật làm đẹp. Salma cũng cho phép bản thân ăn uống thoải mái khi thèm, miễn là biết tiết chế để không gây mất cân đối.

Tuổi 59 với Salma không phải là giới hạn mà là sự khẳng định cho bản lĩnh và phong cách sống tích cực. Ảnh: Instagram salmahayek

Salma Hayek sinh năm 1966 tại Mexico, bước chân vào Hollywood với các vai diễn trong From Dusk Till Dawn hay Frida và nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên Latin nổi bật nhất. Không chỉ thành công trên màn ảnh, cô còn là nhà sản xuất, đạo diễn và doanh nhân. Năm 2023, tạp chí Time vinh danh cô trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.