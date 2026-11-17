Trà thảo mộc không chỉ là thức uống giúp thư giãn mà còn cung cấp một số hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Trong đó, polyphenol, flavonoid và anthocyanin là những chất chống oxy hóa được quan tâm nhờ khả năng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Dưới đây là 5 loại trà có thể bổ sung vào thói quen chăm sóc sức khỏe và làn da hằng ngày, đặc biệt là thời tiết hanh khô:

1. Gợi ý 5 loại trà thảo mộc hỗ trợ dưỡng nhan

1. Trà xanh: Trà xanh chứa nhiều catechin, trong đó epigallocatechin gallate (EGCG) là hợp chất được nghiên cứu khá nhiều nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các hợp chất này có thể góp phần bảo vệ tế bào da trước tổn thương do stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ hạn chế một số tác động bất lợi của tia cực tím. Một số nghiên cứu cho thấy catechin trong trà xanh có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của ánh nắng. Tuy nhiên, uống trà xanh không thể thay thế kem chống nắng, quần áo chống nắng hoặc các biện pháp bảo vệ da khác.

Bạn có thể uống một tách trà xanh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều; nên pha trà với nước nóng vừa phải, tránh ngâm quá lâu khiến trà có vị nồng và hạn chế thêm đường. Người nhạy cảm với caffeine nên tránh uống vào buổi tối để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trà hoa bụp giấm hỗ trợ bảo vệ tế bào tế bào trước tác động của các gốc tự do. Ảnh AI.

2. Trà hoa bụp giấm: Hoa bụp giấm (hibiscus) có màu đỏ đặc trưng nhờ chứa anthocyanin, cùng một số hợp chất polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa. Hoa bụp giấm còn chứa một số vitamin và acid hữu cơ, tạo vị chua tự nhiên cho trà. Những thành phần này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, vốn có liên quan đến quá trình lão hóa.

Để pha trà, có thể dùng hoa bụp giấm khô với nước nóng, hãm trong khoảng 5-10 phút rồi lọc lấy nước. Nếu thích vị ngọt, có thể thêm một lượng nhỏ mật ong khi trà đã nguội bớt. Nên uống với lượng vừa phải, không lạm dụng hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc.

Người có huyết áp thấp hoặc đang sử dụng thuốc điều trị huyết áp nên thận trọng vì một số nghiên cứu ghi nhận trà hoa bụp giấm có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Phụ nữ mang thai, cho con bú và người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

3. Trà hoa hồng: Cánh hoa hồng chứa các hợp chất thực vật như flavonoid và polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa. Nhờ đó, trà hoa hồng có thể góp phần bổ sung các hợp chất có lợi cho chế độ ăn uống, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn nhờ hương thơm dịu nhẹ. Một số sản phẩm chăm sóc da sử dụng chiết xuất hoa hồng nhờ đặc tính làm dịu và hỗ trợ duy trì độ ẩm.

Cách pha trà khá đơn giản: Dùng khoảng 4-5 nụ hoa hồng khô với 300ml nước nóng, hãm trong 5-10 phút rồi thưởng thức. Có thể thêm một ít mật ong tùy khẩu vị. Nên chọn hoa hồng chuyên dùng làm trà, có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng hoa trang trí đã phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc hóa chất bảo quản.

Ngoài ra, có thể tìm các sản phẩm chăm sóc da có chứa chiết xuất hoa hồng. Nếu muốn tự làm mặt nạ từ cánh hoa, cần bảo đảm nguyên liệu sạch, thử trước trên một vùng da nhỏ và ngừng sử dụng nếu xuất hiện ngứa, đỏ hoặc kích ứng.

4. Trà hoa lài: Trà hoa lài có hương thơm dễ chịu, thường được dùng để tạo cảm giác thư giãn. Cần phân biệt trà hoa lài nguyên chất với trà ướp hoa lài. Nếu là trà ướp hoa lài, thức uống này vẫn có thể cung cấp catechin từ lá trà. Còn hoa lài góp phần tạo hương thơm tự nhiên. Một số nghiên cứu về các hợp chất trong hoa lài gợi ý tiềm năng chống oxy hóa.

Có thể pha trà hoa lài theo hướng dẫn của nhà sản xuất, uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Nếu sản phẩm có trà xanh hoặc trà đen, cần lưu ý hàm lượng caffeine, đặc biệt ở người nhạy cảm với chất này.

Hoa cúc La Mã được sử dụng phổ biến trong các loại trà thảo mộc nhờ hương thơm dịu và khả năng giúp thư giãn. Ảnh AI.

5. Trà hoa cúc La Mã: Hoa cúc La Mã được sử dụng phổ biến trong các loại trà thảo mộc nhờ hương thơm dịu và khả năng giúp thư giãn. Loại hoa này chứa một số hợp chất thực vật như flavonoid, trong đó có apigenin, được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm.

Uống một tách trà hoa cúc vào buổi tối có thể giúp tạo cảm giác thư thái trước khi ngủ. Giấc ngủ đầy đủ cũng góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể, trong đó có làn da.

Để pha trà, dùng khoảng 3-4 nụ hoa hoặc lượng hoa khô theo hướng dẫn của sản phẩm với 300ml nước nóng, hãm trong 5-10 phút rồi lọc lấy nước. Nên chọn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

2. Lưu ý khi uống trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc có thể bổ sung vào chế độ ăn uống đa dạng, nhưng hiệu quả chăm sóc da không phụ thuộc vào một loại thức uống riêng lẻ. Để duy trì làn da khỏe mạnh, cần kết hợp chế độ ăn đủ chất, uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và bảo vệ da trước ánh nắng.

Khi lựa chọn trà, nên ưu tiên nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, không chứa phẩm màu hoặc hương liệu không cần thiết. Không nên uống trà quá đặc, quá nhiều đường hoặc sử dụng thay nước lọc. Người đang điều trị bệnh, dùng thuốc thường xuyên, phụ nữ mang thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế nếu muốn dùng trà thảo mộc với lượng lớn hoặc kéo dài.

Uống trà đúng cách có thể là một thói quen thư giãn, góp phần bổ sung hợp chất chống oxy hóa từ thực vật. Tuy nhiên, để có làn da tươi tắn và khỏe mạnh lâu dài, điều quan trọng vẫn là chăm sóc da khoa học và duy trì lối sống lành mạnh.