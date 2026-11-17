Con gái 17 tuổi của diễn viên Mạnh Trường

Hôm 15/11, gia đình Mạnh Trường khoe khoảnh khắc đồng hành bên con gái lớn trong buổi chụp ảnh kỷ yếu dành cho học sinh cuối cấp tại một trường quốc tế ở Hà Nội.

Con gái lớn của Mạnh Trường được nhiều người biết đến với biệt danh Chíp từ khi cùng bố tham gia Bố ơi mình đi đâu thế 2015.

Chip khoe sắc bên mẹ. Con gái lớn nhà Mạnh Trường tên thật Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2009, hiện là học sinh lớp 12. Cô chọn áo dài trắng, trang điểm tông hồng và để tóc xoã tôn nét nữ tính trong bộ ảnh để đời.

Hai em trai Bon và Bi cũng có mặt để chúc mừng chị gái.

Mạnh Trường cho biết con gái lớn rất điệu đà, dành nhiều thời gian và công sức cho bộ ảnh kỷ yếu mừng tốt nghiệp cấp ba.

Ở tuổi 17, Chip cao 1,67 m, được kỳ vọng nối nghiệp bố theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố.

Mạnh Trường nhận xét con gái có khiếu nghệ thuật, từ nhỏ đã thích vẽ tranh, nhảy múa... Tuy nhiên, vợ chồng anh không định hướng hay đặt kỳ vọng điều gì, chỉ cho con học đàn hay tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường để thêm tự tin và bồi đắp đời sống tinh thần.

Chip bên bức tranh tự vẽ được đặt tại phòng khách của gia đình.

Theo nam diễn viên, con gái lớn đang cân nhắc nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó có Sân khấu - Điện ảnh. "Chip hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và cũng không thể hiện hứng thú nhất với nghề diễn viên. Tôi không định hướng gì vì muốn con tự cân nhắc xem mình có thực sự thích theo nghề của bố hay không", Mạnh Trường nói.

Chip bên em trai út tại phòng khách của gia đình. Theo nam diễn viên "Hương vị tình thân", con gái luôn ra dáng chị lớn, chủ động giúp đỡ bố mẹ trong việc chăm sóc các em.

Ảnh: NVCC