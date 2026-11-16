Lee Hyori được khen xinh đẹp tự nhiên khi khoe mặt mộc tuổi U50

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram hôm 13/11, nữ ca sĩ chụp cận mặt, hé lộ gương mặt gần như không trang điểm. Có bức ảnh cho thấy vùng trán của giọng ca U-Go-Girl hằn nhiều nếp gấp, bức khác để lộ vùng da dưới mắt sẫm màu, song tổng thể làn da tương đối mịn màng.

Khoảnh khắc Lee Hyori khoe nhan sắc ít son phấn. Ảnh: Instagram/ lee_hyolee

Dưới phần bình luận, nhiều người khen cô đẹp tự nhiên, nhất là những khoảnh khắc để mặt mộc, không chỉnh sửa ảnh. "Thật tuyệt khi có người vẫn nhẹ nhàng truyền tải rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở việc được thoải mái là chính mình", "Một người phụ nữ xinh đẹp tự nhiên, thật tốt khi thấy họ cũng có nếp nhăn như mình và những người bình thường khác", "Thích quá những biểu cảm đa dạng này"...

Theo OSEN, trong buổi trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ trên Instagram hồi tháng 3/2024, Lee Hyori cho biết sau tuổi 40, cô thấy trán rộng hơn, gương mặt bắt đầu chảy xệ. Cô cũng buồn vì tóc rụng, cho rằng mái tóc thưa khiến ngoại hình thay đổi đáng kể.

Lee Hyori không giấu việc vẫn muốn trẻ trung và có làn da đẹp, nhưng các phương pháp thẩm mỹ khiến cô chùn bước. Nữ ca sĩ từng tiêm Rejuran nhưng thấy quá đau, hiệu quả không tương xứng. Cô cũng thử botox vùng mắt để cải thiện nếp nhăn khi tham gia chương trình Tray Singing Room, song biểu cảm trở nên thiếu tự nhiên, nhất là không còn cười bằng mắt như trước.

Lee Hyori khiến nhiều người xem thích thú khi không sử dụng filter chỉnh ảnh. Ảnh: Instagram/ lee_hyolee

Trên kênh YouTube Pulmuone hồi tháng 7/2024, khi trò chuyện với Kwanghee, cô nhắc lại trải nghiệm này và cho biết từng thử laser nâng cơ tại Jeju nhưng không thấy hiệu quả rõ rệt do da khá mỏng. Nữ ca sĩ nhấn mạnh bản thân yêu vẻ đẹp tự nhiên, không muốn gương mặt mất đi những biểu cảm quen thuộc.

Trong chương trình Hong’s MakeuPlay hồi tháng 11/2025, cô cho biết đã dần thay đổi cách trang điểm. Cô không còn thường xuyên đánh mắt khói gam tối như thời đỉnh cao sự nghiệp, vì màu mắt đậm khiến nếp nhăn quanh mắt nổi bật, đồng thời lộ rõ sự không cân xứng giữa hai bên mắt.

Những năm trở lại đây, Lee Hyori cũng dần thay đổi cách trang điểm, hạn chế kiểu vẽ mắt khói tối màu vì cho rằng dễ làm lộ nếp nhăn, khiến gương mặt trông 'dừ' hơn. Ảnh: Instagram/ lee_hyolee

Tháng 4/2025, trên sóng KBS Cool FM, Lee Hyori thừa nhận làn da mình khô, dễ nhăn và không trẻ trung bằng một số người khác. Cô không né tránh chuyện nhan sắc đổi thay, thẳng thắn nói mình không còn như trước, nhưng cho rằng mỗi giai đoạn đều có giá trị riêng. Nếu thời 10 Minutes là dấu mốc đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao, hiện tại là quãng thời gian cô thấy bình yên và thoải mái hơn về tinh thần.

Về chăm sóc da, nữ ca sĩ từng chia sẻ mình khá xuề xòa, thích mọi thứ đơn giản nhất có thể. Thường ngày cô hiếm khi trang điểm, chỉ thoa lớp son mỏng. Thời gian ở Jeju, Hyori gần như chỉ để mặt mộc. "Tôi không cần trang điểm gì cả, tôi có thể đi đâu khác ngoài lòng vòng trên đảo cơ chứ?", cô nói.

Hyori còn khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ tận dụng kem dưỡng tay để thoa lên mặt, cách làm không được khuyến khích. Cô cũng không thích thử sản phẩm mới. Khi da quá khô, cô thấm ướt miếng bông với lotion hoặc toner, sau đó vỗ nhẹ lên da 7 lần để cấp ẩm.

Từ khi kết hôn và lui về ở ẩn trên đảo Jeju, Lee Hyori thích để mặt mộc, ăn vận thoải mái, không còn quá nặng nề việc giữ hình ảnh như thời đỉnh cao sự nghiệp. Ảnh: Instagram/ lee_hyolee

Lee Hyori sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc năm 1998 với vai trò trưởng nhóm Fin.K.L, gây thu hút sự chú ý bởi làn da nâu, phong cách cowboy, nhuộm tóc và xăm mình... Khi nhóm tan rã, Hyori thành công với nhiều bản hit như 10 minutes, U go girl, Hey Mr.Big... Truyền thông lẫn khán giả từng gọi cô là 'Britney Spears của châu Á'. Cô cũng được yêu mến gọi bằng nhiều biệt danh như "Nữ hoàng sexy", "Cô tiên quốc dân". Hyori nhiều lần lọt top "Biểu tượng nhan sắc", được bình chọn là "Sao nữ gợi cảm nhất Hàn Quốc" năm 2007.

Năm 2013, nữ ca sĩ bí mật tổ chức hôn lễ với nhạc sĩ Lee Sang Soon, lui về sống cuộc sống bình dị, yên ả tại đảo Jeju. Cặp sao chưa có con, thường cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống bình yên.