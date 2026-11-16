Katy Perry rạng rỡ trên thảm đỏ cùng bạn trai cựu thủ tướng

Tối 14/11, Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện tại sự kiện từ thiện Baby2Baby, nơi quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood. Giọng ca 42 tuổi mỉm cười, đứng sát bạn trai khi tạo dáng trước ống kính.

Perry diện váy quây đính sequin, kết hợp chân váy màu hồng đào mềm mại và áo choàng đồng điệu dài quét sàn. Trudeau, 54 tuổi, mặc áo tuxedo màu kem, phối quần tây đen, nơ đen và giày Oxford bóng. Trong lúc chụp ảnh, nữ ca sĩ giúp bạn trai chỉnh lại nơ cổ áo rồi tiếp tục tạo dáng.

Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện trên thảm đỏ. Ảnh: AFP

Hai người liên tục thể hiện tình cảm. Ảnh: AFP

Theo Internewscast, lần xuất hiện này diễn ra ít ngày sau khi chồng cũ của Perry, diễn viên hài Russell Brand, bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù tại Anh vì một tội hiếp dâm và ba tội tấn công tình dục.

Perry từng kết hôn với Brand trong 14 tháng. Hai người chia tay cuối năm 2011 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2012. Sau khi phiên tòa kết thúc, Jordan Martin, người từng hẹn hò với Brand trước Perry, nói nam diễn viên hài từng bày tỏ với cô mong muốn cưới một phụ nữ nổi tiếng.

Hiện Perry gắn bó với Trudeau. Hai người lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025, sau đó công khai mối quan hệ vào tháng 10 cùng năm. Tháng trước, họ cùng đón sinh nhật lần thứ 42 của nữ ca sĩ vào ngày 25/10.

Trước khi đến với cựu thủ tướng Canada, Perry có mối tình kéo dài gần một thập kỷ với tài tử Orlando Bloom. Cả hai có con gái chung Daisy, chào đời tháng 8/2020, hiện 6 tuổi.

Trudeau và vợ cũ Sophie Grégoire thông báo ly thân năm 2023, sau 18 năm chung sống. Họ có ba người con, gồm Xavier, 19 tuổi, Ella-Grace, 17 tuổi, và Hadrien, 12 tuổi.