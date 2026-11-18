Dương Tử Quỳnh xem việc rèn luyện thể chất là một phần trong sinh hoạt hàng ngày, giúp cơ thể linh hoạt và đủ sức theo đuổi công việc. Ảnh: Instagram michelleyeoh_official

Tận dụng những khoảng thời gian nhỏ để vận động

Dương Tử Quỳnh có nền tảng thể lực từ nhỏ nhờ học múa ballet. Bên cạnh đó, bà từng chơi squash, chạy bộ, nhảy cao, tập quyền Anh và tham gia nhiều hoạt động thể thao. Những trải nghiệm này giúp nữ diễn viên phát triển khả năng giữ thăng bằng, phối hợp cơ thể và sức bền, đặc biệt hữu ích khi đóng phim hành động.

Minh tinh 64 tuổi tiết lộ thường tranh thủ tập squat trong lúc đánh răng, kết hợp một số động tác đá chân. Khi nghe điện thoại, bà tập đứng lên ngồi xuống hoặc nâng chân. Ngay cả khi ngồi trên máy bay, bà cũng tranh thủ giãn cơ, tập nâng chân. Thay vì chỉ tập trung vận động trong một buổi cố định, bà đưa các động tác đơn giản vào những hoạt động thường ngày.

Chuyển từ chạy bộ sang đi bộ đường dài

Theo thời gian, Dương Tử Quỳnh điều chỉnh hình thức tập luyện để phù hợp với thể trạng. Nữ diễn viên chuyển từ chạy bộ sang đi bộ đường dài, đồng thời chú trọng nghỉ ngơi và phục hồi sau những lịch quay kéo dài. Việc thay đổi không đồng nghĩa với giảm quan tâm đến thể chất. Bà ưu tiên những hoạt động giúp duy trì sức bền, độ linh hoạt và khả năng vận động lâu dài. Những chấn thương từng gặp trong quá trình đóng phim cũng khiến nữ diễn viên thận trọng hơn, không cố thực hiện mọi cảnh hành động nếu cảm thấy vượt quá khả năng.

Dương Tử Quỳnh cho rằng cần biết lắng nghe cơ thể, dành thời gian phục hồi và lựa chọn hình thức vận động phù hợp. Đây cũng là cách bà duy trì phong độ để tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh, truyền hình ở tuổi ngoài 60.

Ngoài công việc, Dương Tử Quỳnh muốn dành thêm thời gian cho gia đình, du lịch và khám phá những vùng đất mới. Ảnh: Instagram michelleyeoh_official

Không ngừng đón nhận những trải nghiệm mới

Tinh thần năng động của Dương Tử Quỳnh còn thể hiện qua cách bà đón nhận công việc và cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 16/11, nữ diễn viên cho biết vẫn hào hứng với những trải nghiệm chưa từng thử. Bà nhận lời tham gia chương trình Hot Ones, nơi khách mời vừa trò chuyện vừa thưởng thức cánh gà với các loại sốt cay tăng dần, dù chưa biết trước mức độ thử thách.

Trên màn ảnh, bà tiếp tục đảm nhận vai chính trong series khoa học viễn tưởng Blade Runner 2099, đánh dấu lần đầu thử sức với vai trò diễn viên truyền hình dài tập. Nhân vật Olwen đòi hỏi bà nghiên cứu kỹ tâm lý, biểu cảm và cách di chuyển của một người nhân bản.

Nguồn cảm hứng duy trì lối sống tích cực của nữ diễn viên còn đến từ mẹ. Bà từng kể, mẹ có thể chơi cầu lông khi ngoài 70 tuổi, đến ngoài 80 tuổi vẫn yêu thích múa hát. Hình ảnh này giúp bà tin rằng tuổi tác không nhất thiết đồng nghĩa với việc từ bỏ những hoạt động yêu thích.

Ở tuổi 64, Dương Tử Quỳnh không đặt nặng việc níu giữ tuổi trẻ mà chú trọng duy trì sức khỏe, sự linh hoạt và tinh thần ham khám phá. Với bà, vận động không nhất thiết phải là những bài tập cường độ cao mà có thể bắt đầu từ các chuyển động nhỏ, được duy trì đều đặn trong cuộc sống hàng ngày.

Dương Tử Quỳnh giành giải thưởng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Evelyn Wang trong phim Everything Everywhere All at Once. Ảnh: Instagram michelleyeoh_official

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Malaysia, là diễn viên gốc Hoa nổi tiếng quốc tế. Bà từng theo học múa ballet tại Anh trước khi trở về Malaysia và đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Nữ diễn viên được biết đến qua loạt phim hành động Hong Kong như Yes, Madam! (1985), Supercop (1992), sau đó ghi dấu ấn tại Hollywood với Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long và Everything Everywhere All at Once. Năm 2023, bà trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.