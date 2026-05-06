Sắc vóc Hoa hậu Thanh Thủy

Buổi kick-off cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội. Các người đẹp nhiều thế hệ của Hoa hậu Việt Nam gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Vân Nhi, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo... quy tụ tại thảm đỏ chuẩn bị cho sự trở lại của cuộc thi sắc đẹp uy tín, lâu đời nhất Việt Nam với chủ đề Miền hương sắc.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch trong thiết kế váy trắng ôm dáng, tôn vẻ đẹp trong trẻo. Chia sẻ tại họp báo, Thanh Thủy nói cô tự hào khi được trưởng thành từ Hoa hậu Việt Nam. Với sự xuất hiện lần này, Miss International 2024 mong muốn lan tỏa giá trị tích cực đến thế hệ thí sinh mới.

Trong khung hình cùng các hoa hậu, người đẹp, Thanh Thủy ghi điểm bởi vẻ đẹp thanh tú, lối trang điểm trong veo.

Trả lời Tiền Phong, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh vai trò của Hoa hậu Việt Nam trong việc định hình hình ảnh phụ nữ hiện đại, bản lĩnh. Người đẹp cho biết danh hiệu quốc tế là động lực để cô tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng các hoạt động nhân ái, lan tỏa giá trị vì cộng đồng.

Thanh Thủy cùng đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh và đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Hoa hậu Việt Nam. Cô kỳ vọng mùa giải mới tìm ra những gương mặt vừa có sắc vóc, vừa có khả năng lan tỏa giá trị tích cực.

Xuất hiện tại sự kiện, Thanh Thủy gây chú ý với gương mặt sáng, nụ cười nhẹ nhàng. Trong trailer giới thiệu sự trở lại của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thanh Thủy được ban tổ chức đánh giá là hình mẫu tiêu biểu sau khi giành danh hiệu quốc tế, góp phần nâng tầm nhan sắc Việt.

Thanh Thủy chia sẻ cô luôn trân trọng nền tảng từ Hoa hậu Việt Nam, nơi giúp cô hoàn thiện cả về hình ảnh lẫn kỹ năng. Người đẹp khẳng định tiếp tục đồng hành với cuộc thi trong các hoạt động sắp tới.

Với nhan sắc ngọt ngào, phong thái chuẩn mực, Thanh Thủy được nhìn nhận là niềm tự hào của Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp nhấn mạnh hành trình của mình không dừng lại ở danh hiệu, mà là quá trình tiếp tục hoàn thiện và cống hiến.