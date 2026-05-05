Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

MC Đặng Thu Huyền (sinh năm 2002) từng là gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi chuyển hướng sang làm người dẫn chương trình thể thao tại VTVcab.

Cô gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, chiều cao 1,76m và nền tảng chuyên môn vững vàng.

Thu Huyền bén duyên với bóng chuyền từ năm 11 tuổi, thi đấu ở vị trí chuyền hai.

Người đẹp sớm khẳng định tài năng. Năm 2020, cô giành danh hiệu “Chuyền hai xuất sắc nhất” tại giải trẻ Cúp các CLB quốc gia, đồng thời cùng đội vô địch.

Cô cũng từng là đội trưởng tuyển U19 bóng chuyền quốc gia.

Năm 2021, ở tuổi 19, Thu Huyền bất ngờ quyết định giải nghệ sau thời gian dài suy nghĩ. Chia sẻ về bước ngoặt này, cô từng cho biết: “Mỗi sự lựa chọn đều hướng đến một điều là phát triển sự nghiệp tốt nhất. Tôi đưa ra quyết định giải nghệ và không hối tiếc về điều này".

Sau đó, cô thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đồng thời vào top 5 Người đẹp Biển.

Sở hữu chiều cao 1,76m, gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi.

Cùng năm, cô gia nhập VTVcab và theo đuổi công việc MC thể thao.

Nhờ lợi thế ngoại hình và hiểu biết về bóng chuyền, Thu Huyền nhanh chóng quen mặt với khán giả truyền hình, thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu trong nước.

“Trước đây khi là cầu thủ, tôi quen với việc chỉ tập trung vào chuyên môn. Khi làm MC, tôi phải quan sát rộng hơn, cập nhật nhanh và phản ứng linh hoạt hơn”, cô từng chia sẻ.

Ở ngoài đời Thu Huyền có phong cách thời trang sành điệu. Cô duy trì lối sống năng động, chăm chỉ rèn luyện thể thao để giữ vóc dáng săn chắc.

Phong thái tự tin cùng hình thể chuẩn giúp cô dễ dàng chinh phục khán giả mỗi lần xuất hiện.

Ở tuổi 24, Đặng Thu Huyền vẫn độc thân, tập trung cho sự nghiệp.