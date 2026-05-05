Hoa hậu Hong Kong bị đồn cặp chồng đại gia của Ông Gia Tuệ

Gần đây, doanh nhân trăm tỷ Ổ Hữu Chánh - 72 tuổi, chồng hoa hậu Hong Kong 1997 Ông Gia Tuệ, đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu nệm Sea Horse Healthy Mattress - tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Ông đích thân mời Trang Tử Tuyền cùng một người đẹp khác là Nghê Gia Văn quay video quảng bá.

Trong video, Trang Tử Tuyền song ca cùng ông Ổ ca khúc kinh điển Cười nhìn phong vân. Khoảnh khắc hai người tương tác tự nhiên, tình tứ gây bàn tán trên mạng xã hội. Giới giải trí sau đó đồn cô và vị tỷ phú có tư tình, còn gọi cô là "sát thủ tỷ phú".

Ngày 3/5, khi dự một sự kiện và được hỏi về tin đồn hẹn hò đại gia, Trang Tử Tuyền cho biết: "Tôi thấy mọi người rất sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, cái gì cũng nghĩ ra được. Video đó là do công ty yêu cầu chúng tôi quay. Sắp tới tôi nghĩ vẫn sẽ quay một số nội dung khác. Khi đọc tin tức, mọi người nên bấm vào xem kỹ, lướt thêm và tìm hiểu xem có phải sự thật hay không".

Nói về nickname "Sát thủ đại gia", Trang Tử Tuyền gọi đó là định kiến của mọi người và cô không buồn vì điều đó. Cô tâm sự: "Tôi nghĩ mọi người có một định kiến, cho rằng các cô gái thi Miss Hong Kong, đặc biệt là quán quân, á quân... nhất định phải ở bên người giàu có. Tôi thấy điều đó không hẳn đúng, đó chỉ là một định kiến thôi. Tôi cũng có thể ở bên một người mình thật sự yêu, dù người đó không có nhiều tiền thì tôi vẫn thấy ổn".

Đây không phải lần đầu Trang Tử Tuyền bị đồn cặp kè người hơn nhiều tuổi. Cô từng bị nghi ngờ qua lại với tài tử Quách Tấn An, không lâu sau khi anh ly dị vợ. Hai người nhiều lần bị chụp hình tham gia các bữa tiệc và đi chơi tennis cùng nhau. Trước tin đồn ồn ào, cô phủ nhận nhưng cũng lấp lửng: "Tình yêu không phân tuổi tác".

Trang Tử Tuyền sinh năm 2002, đăng quang hoa hậu Hong Kong 2023, hiện hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên.