Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với vẻ đẹp của hòa bình ngày 30/4

Trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Hoa hậu Thanh Thủy đã chia sẻ bộ ảnh ý nghĩa: “Tìm chút bình yên trong ngày đất nước niềm vui thống nhất”.

Trong bộ ảnh, Thanh Thủy xuất hiện với phong cách giản dị: áo thun, quần jeans, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng và chiếc nón lá – những biểu tượng rất Việt Nam.

Hình ảnh giản dị, gần gũi nhưng giàu ý nghĩa của nàng hậu cách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, như một sự kết nối giữa thế hệ trẻ hôm nay với giá trị lịch sử dân tộc.

Thanh Thủy bày tỏ: "Vẻ đẹp của hoà bình 🇻🇳 Chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026)".

Bối cảnh đời thường, từ đường phố đến góc quán nhỏ, càng làm nổi bật tinh thần “bình yên” mà cô muốn truyền tải.

Những hình ảnh đời thường, gần gũi và rất bình yên của Thanh Thủy được đánh giá đúng tinh thần ngày Giải phóng dân tộc.

Sau khi đăng quang Miss Vietnam 2022, Hoa hậu Thanh Thủy nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc trong trẻo và phong thái dịu dàng, người đẹp sinh năm 2002 còn gây chú ý với phong cách thời trang ngày càng hoàn thiện, mang dấu ấn thanh lịch và trẻ trung.

Gần đây, Thanh Thủy gây chú ý khi là một trong những gương mặt trẻ trong đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có mặt trong khuôn khổ chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.