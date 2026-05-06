Cách Gigi Hadid giữ dáng mà không phải 'ép mình' quá mức

Tham dự Met Gala 2026 với chủ đề 'Nghệ thuật Trang phục' tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Gigi Hadid gây ấn tượng với phong cách táo bạo, vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin đặc trưng.

Tập luyện để xây dựng sức mạnh, không chỉ để giảm cân

Trong ngành công nghiệp thời trang vốn đề cao sự mảnh mai, Gigi Hadid chọn hướng đi khác: xây dựng một cơ thể khỏe mạnh và giàu năng lượng. Thay vì tập luyện để ép cân nặng xuống mức thấp nhất, cô tập để cơ thể có sức bền và khả năng vận động tốt.

Boxing là bộ môn gắn liền với Gigi trong nhiều năm. Những buổi tập cường độ cao giúp cô đốt năng lượng hiệu quả, đồng thời tăng độ săn chắc cho toàn thân, đặc biệt là phần tay và cơ trung tâm. Bên cạnh đó, cô kết hợp Ppilates và các bài tập cơ trung tâm để cải thiện tư thế, tăng độ linh hoạt và giữ vòng eo gọn gàng.

Điểm đáng chú ý là Gigi không tập luyện theo kiểu cực đoan. Cô linh hoạt điều chỉnh cường độ tập tùy theo lịch trình và thể trạng. Với cô, việc duy trì thói quen đều đặn quan trọng hơn việc tập quá sức trong thời gian ngắn.

Chế độ ăn 'sạch nhưng không sạch tuyệt đối'

Gigi Hadid thường được nhắc đến với câu nói: "Ăn lành mạnh để giữ dáng nhưng vẫn ăn burger để giữ tinh thần thoải mái". Triết lý này phản ánh rõ cách cô tiếp cận dinh dưỡng: ưu tiên thực phẩm lành mạnh nhưng không tự ép mình vào khuôn khổ cứng nhắc.

Trong thực đơn hàng ngày, cô tập trung vào các nguồn protein chất lượng như trứng, thịt nạc, cá hồi; kết hợp với rau xanh, ngũ cốc nguyên cám và chất béo tốt từ quả bơ, các loại hạt. Những bữa ăn đơn giản, đủ chất giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định suốt ngày dài.

Tuy nhiên, Gigi không loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích. Cô vẫn thưởng thức burger, pizza hoặc đồ ngọt trong những thời điểm nhất định. Theo cô, việc cho phép bản thân "ăn thoải mái có kiểm soát" giúp tránh cảm giác bị thiếu thốn, nguyên nhân khiến nhiều người bỏ cuộc giữa chừng khi ăn kiêng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp cô giữ dáng mà còn duy trì mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm.

Ngủ đủ và quản lý stress

Bên cạnh tập luyện và ăn uống, Gigi Hadid coi trọng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần như một phần không thể thiếu của việc giữ dáng. Lịch làm việc dày đặc trong ngành thời trang khiến cô đặc biệt chú ý đến việc phục hồi cơ thể.

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể tái tạo năng lượng, cân bằng hormone và hạn chế tình trạng tích mỡ do stress. Gigi cũng tìm cách giảm căng thẳng thông qua những hoạt động đơn giản như dành thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi khi cần thiết hoặc tạm rời xa mạng xã hội.

Theo cô, một cơ thể khỏe mạnh không thể tách rời khỏi trạng thái tinh thần ổn định. Khi tinh thần tốt, việc duy trì thói quen lành mạnh trở nên dễ dàng hơn.

Lắng nghe cơ thể thay vì chạy theo chuẩn mực

Một trong những điểm khác biệt trong cách giữ dáng của Gigi Hadid là sự linh hoạt. Cô không cố ép mình theo một tiêu chuẩn cố định mà thay đổi tùy theo giai đoạn của cơ thể và cuộc sống. Sau khi sinh con, Gigi từng chia sẻ rằng cô không vội vàng quay lại vóc dáng cũ mà cho cơ thể thời gian thích nghi. Điều này giúp cô tránh áp lực không cần thiết và xây dựng lại nền tảng sức khỏe một cách bền vững.

Việc lắng nghe cơ thể cũng giúp cô tránh được vòng lặp tăng giảm cân thất thường, thường gặp ở những người áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt.

Hành trình của Gigi Hadid cho thấy giữ dáng không phải là kết quả của một kế hoạch ngắn hạn mà là hệ quả của lối sống được duy trì lâu dài. Sự cân bằng giữa kỷ luật và tận hưởng giúp cô không chỉ giữ được vóc dáng săn chắc mà còn duy trì năng lượng tích cực.

Thông điệp mà cô truyền tải cũng ngày càng rõ ràng trong ngành thời trang hiện đại: vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn hảo cứng nhắc mà ở trạng thái khỏe mạnh, tự tin và phù hợp với chính cơ thể mình.

Gigi Hadid sinh năm 1995 tại Mỹ, là một trong những siêu mẫu nổi bật của thế hệ mới. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn lớn như New York, Paris, Milan. Gigi từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang cao cấp và xuất hiện trên hàng trăm trang bìa tạp chí quốc tế. Ngoài sự nghiệp, cô được biết đến với lối sống lành mạnh, hình ảnh năng động và quan điểm tích cực về cơ thể, góp phần định hình xu hướng làm đẹp hiện đại.