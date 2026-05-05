4 thói quen hàng ngày âm thầm gây tích mỡ bụng mà bạn không hay biết

1. Ngủ trong phòng quá nóng

Ngủ trong phòng nóng bức có thể cản trở quá trình trao đổi chất của cơ thể, ức chế việc đốt cháy chất béo. Khi ở môi trường mát, cơ thể phải tiêu hao thêm năng lượng để duy trì thân nhiệt ổn định, từ đó kích hoạt hoạt động của mỡ nâu - loại "mỡ tốt" có khả năng đốt calo để sinh nhiệt. Bên cạnh đó, không gian mát mẻ còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu, cân bằng hormone như leptin và ghrelin (liên quan đến cảm giác no - đói), nhờ đó hạn chế tình trạng ăn uống mất kiểm soát vào ngày hôm sau.

Nhiệt độ 18 - 22 độ C được cho là lý tưởng để cơ thể tự kích hoạt quá trình đốt cháy mỡ thừa trong suốt đêm.

2. Uống cà phê vào chiều muộn

Ly cà phê lúc chiều muộn hoặc vào buổi tối có thể là giải pháp nhanh chóng để tăng sự tập trung và năng lượng cho công việc còn dang dở. Tuy nhiên, nó có thể gây ra những ảnh hưởng kéo dài rất lâu sau khi bạn uống xong. Caffeine có thể cản trở khả năng thư giãn của bạn, cuối cùng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và mức độ hormone gây căng thẳng.

Tiến sĩ Adrienne Youdim, cựu giám đốc y khoa của Trung tâm Giảm cân Cedars Sinai, giải thích rằng caffeine hoạt động bằng cách phá vỡ các tín hiệu ngủ tự nhiên của não. Ngay cả khi ngủ thiếp đi, tác động của caffeine vẫn có thể khiến chất lượng giấc ngủ kém, làm nồng độ cortisol tăng cao, điều này góp phần làm tăng mỡ bụng theo thời gian. Chuyên gia y khoa khuyến khích tiêu thụ caffeine vào đầu ngày và cân nhắc chuyển sang uống trà thảo dược vào buổi chiều hoặc tối.

3. Thường xuyên ăn khuya

Việc nạp nhiều calo vào đêm khuya có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi bạn ăn phần lớn thức ăn vào cuối ngày, cơ thể bạn có nhiều khả năng tích trữ chúng dưới dạng chất béo hơn là đốt cháy để tạo năng lượng.

Chuyên gia dinh dưỡng Joan Salge Blake (tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Dinh dưỡng Lâm sàng, Đại học Boston) nhận định việc ăn khuya, tiêu thụ lượng lớn calo trong bữa ăn cuối ngày có thể khiến việc giảm cân và duy trì cân nặng trở nên khó khăn hơn. "Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng nhịp sinh học của cơ thể, tức là nhịp điệu 24 giờ trong cơ thể bạn, có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát cân nặng. Vì những đồng hồ sinh học này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme và hormone điều chỉnh quá trình trao đổi chất, việc ăn phần lớn lượng calo vào cuối ngày sẽ làm rối loạn nhịp sinh học trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo nhiều hơn", Joan giải thích.

Ăn khuya, ăn sát giờ ngủ khiến cơ thể không có đủ thời gian tiêu hao năng lượng, gây tích mỡ bụng và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

4. Ngủ muộn, thiếu ngủ kéo dài

Giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất và thường bị bỏ qua nhất khi nói đến việc kiểm soát cân nặng và cân bằng nội tiết tố. Ngủ không đều hoặc không đủ giấc có thể khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, làm cho việc điều chỉnh cảm giác đói và đốt cháy chất béo hiệu quả trở nên khó khăn hơn. Tình trạng thiếu ngủ mãn tính làm tăng nồng độ cortisol, gây rối loạn hormone điều chỉnh cảm giác đói và làm tăng cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm nhiều đường và tinh bột. Thay vào đó, hãy cố gắng ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm và duy trì lịch ngủ đều đặn, ngay cả vào cuối tuần.