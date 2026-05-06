6 tư thế Yoga xóa tan mệt mỏi buổi sáng

Mệt mỏi vào buổi sáng là tình trạng khá phổ biến trong nhịp sống hiện đại. Cảm giác trì trệ, thiếu tập trung không chỉ ảnh hưởng đến năng suất làm việc mà còn tác động tiêu cực đến tâm trạng cả ngày. Yoga buổi sáng không chỉ đơn thuần là các bài tập kéo giãn mà còn là chìa khóa để kích hoạt hệ thần kinh, cải thiện lưu thông máu và giải phóng những căng thẳng tích tụ sau một đêm dài.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết 6 tư thế Yoga giúp bạn khởi động ngày mới hiệu quả.

1. Tadasana - Tư thế Trái núi

Đây là bài tập nền tảng giúp cải thiện tư thế và sự thăng bằng. Khi thực hiện đúng, dòng máu lưu thông lên não được tăng cường, từ đó nâng cao khả năng tập trung.

Cách thực hiện: Đứng thẳng, hai bàn chân sát nhau hoặc song song cách nhau một khoảng nhỏ. Thả lỏng vai, hai tay buông thõng dọc thân mình. Hít sâu, nâng toàn bộ cơ thể lên bằng mũi chân, vươn hai tay qua đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau. Giữ cột sống thẳng, mắt nhìn về một điểm phía trước để giữ thăng bằng. Duy trì trong 20-30 giây rồi thở ra, hạ người về vị trí cũ.

2. Bhujangasana - Tư thế Rắn hổ mang

Tư thế yoga này giúp giải phóng các điểm tắc nghẽn ở cột sống, đặc biệt hiệu quả với những người thường xuyên bị đau mỏi vùng lưng hoặc vai sau khi thức dậy.

Cách thực hiện: Nằm sấp trên thảm, hai chân duỗi thẳng, mu bàn chân chạm sàn. Đặt hai bàn tay ngay dưới vai. Hít vào, dùng lực tay ấn xuống sàn và từ từ nâng ngực lên khỏi thảm, uốn cong lưng ra sau hết mức có thể, giữ cho khuỷu tay hơi áp sát vào thân người. Giữ vai thấp, tránh rụt cổ. Giữ tư thế trong 15-30 giây với hơi thở đều đặn, sau đó từ từ hạ thân người xuống khi thở ra.

3. Adho Mukha Svanasana - Tư thế Chó cúi mặt

Đây là động tác kéo giãn sâu giúp loại bỏ sự trì trệ ở các nhóm cơ, đồng thời đưa máu và oxy về não nhiều hơn, làm khỏe cánh tay và đôi chân.

Cách thực hiện: Bắt đầu bằng tư thế quỳ trên cả hai tay và đầu gối. Hít vào, nâng hông lên cao, duỗi thẳng cánh tay và chân sao cho cơ thể tạo thành hình chữ V ngược. Ấn mạnh lòng bàn tay xuống sàn, kéo dài cột sống và cố gắng nhấn gót chân chạm thảm. Thả lỏng đầu giữa hai cánh tay, mắt nhìn về phía chân. Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu.

4. Utkatasana - Tư thế Chiếc ghế

Bài tập này mô phỏng tư thế ngồi trên một chiếc ghế vô hình, giúp kích thích hoạt động của tim và cơ hoành, đánh thức phần thân dưới và xây dựng sức bền.

Cách thực hiện: Đứng thẳng ở tư thế Trái núi. Hít vào và nâng hai cánh tay lên cao vuông góc với sàn. Thở ra và gập đầu gối sao cho đùi song song với mặt sàn hết mức có thể, giống như đang chuẩn bị ngồi vào ghế. Giữ lưng thẳng, không để đầu gối vượt quá mũi chân. Giữ tư thế từ 30 giây đến 1 phút, tập trung vào hơi thở để duy trì sức mạnh.

5. Setu Bandhasana - Tư thế Cây cầu

Tư thế này giúp kích hoạt hệ thần kinh và cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ mở rộng lồng ngực để hít thở sâu hơn, giúp giải tỏa áp lực tinh thần.

Cách thực hiện: Nằm ngửa trên sàn, gập đầu gối sao cho lòng bàn chân đặt sát mông, hai chân cách nhau một khoảng bằng hông. Hít vào, nhấn lòng bàn tay và bàn chân xuống sàn, từ từ nâng hông và lưng lên khỏi thảm. Cố gắng giữ cho đùi và bàn chân song song. Bạn có thể đan các ngón tay dưới lưng để đẩy hông cao hơn. Giữ tư thế trong 30 giây rồi từ từ hạ từng đốt sống xuống sàn khi thở ra.

6. Balasana - Tư thế Em bé

Đây là tư thế thư giãn sâu, giúp ổn định năng lượng và xoa dịu tâm trí sau chuỗi bài tập. Nó giúp kéo giãn nhẹ nhàng vùng hông, đùi và cột sống.

Cách thực hiện: Quỳ trên sàn, ngồi lên gót chân. Hít sâu rồi từ từ gập thân người về phía trước giữa hai đùi khi thở ra. Trán chạm sàn, hai tay duỗi thẳng về phía trước hoặc đặt dọc theo thân người, lòng bàn tay ngửa. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở sâu và cảm nhận sự thư thái lan tỏa. Giữ tư thế từ 1 đến 3 phút trước khi kết thúc buổi tập.

Việc duy trì thói quen thực hành 6 tư thế Yoga này không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Chỉ cần sự kiên trì mỗi sáng, bạn sẽ thấy thể chất và tinh thần có những chuyển biến rõ rệt, mang lại một ngày mới tràn đầy hứng khởi.