Sắc vóc gái hai con của Phương Oanh

Phương Oanh gần đây thu hút gần 100 nghìn lượt "thích" khi khoe loạt ảnh mới, được chụp trong một lần đưa con đi chơi. Nữ diễn viên được khen ngày càng xinh đẹp khi gắn bó với kiểu trang điểm tôn nét tự nhiên, để tóc xoăn nhẹ và diện đồ đơn sắc. "Gái hai con trông mòn con mắt", "Chị ngày càng trẻ trung, xinh đẹp",...

Khi đăng ảnh sau buổi họp phụ huynh cho con, Phương Oanh cũng nhận nhiều lời khen dành cho nhan sắc. Bà mẹ hai con diện váy đen đắp ren kín đáo, tự làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng để có vẻ ngoài tươi tắn, chỉn chu mỗi khi ra đường.

Phương Oanh khi đưa các con đi du lịch kết hợp công tác ở Đà Nẵng hồi cuối tháng 7. Bà mẹ hai con được nhiều người khen hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, váy áo và phụ kiện đơn giản.

Phương Oanh cho biết mỗi khi ra đường, cô chỉ mất vài phút để dùng kem chống nắng nâng tông, một chút má hồng, lông mày và son môi.

Cô thường ưu tiên các phụ kiện nhỏ xinh, hài hòa với trang phục.

Khi đi làm hoặc đưa các con đi chơi, cô sẽ làm tóc xoăn nhẹ bồng bềnh và điệu đà hơn.

Những lúc vào bếp, cô sẽ ưu tiên mái tóc gọn gàng, thoải mái trong lúc nấu nướng.