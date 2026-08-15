Quiet Beauty: Xu hướng làm đẹp đề cao vẻ ngoài khỏe mạnh, tự nhiên

Trong vài năm qua, những gương mặt căng bóng vì tiêm filler, đường nét sắc sảo nhờ thẩm mỹ hay lớp trang điểm cầu kỳ dần nhường chỗ cho một chuẩn mực mới: vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và khó nhận ra đã can thiệp. Xu hướng này được gọi là Quiet Beauty (vẻ đẹp kín đáo), một triết lý làm đẹp đề cao việc chăm sóc làn da, mái tóc và cơ thể từ bên trong để trông rạng rỡ tự nhiên.

Khái niệm Quiet Beauty được xem là sự tiếp nối của trào lưu "quiet luxury" trong thời trang, nơi giá trị nằm ở chất lượng và sự tinh tế thay vì phô trương. Trong lĩnh vực làm đẹp, nó phần nào phản ánh phản ứng của công chúng trước nhiều năm "Instagram Face" thống trị - kiểu gương mặt được tạo hình bằng filler, Botox và các can thiệp thẩm mỹ dễ nhận biết. Thay vì thay đổi diện mạo, Quiet Beauty hướng tới việc giữ nguyên nét riêng của mỗi người và chỉ cải thiện những điểm cần thiết.

Hailey Bieber được xem là một trong những gương mặt truyền cảm hứng cho Quiet Beauty khi trang điểm tối giản, giữ làn da căng bóng khỏe mạnh và phong cách làm đẹp tôn đường nét tự nhiên. Ảnh: Instagram haileybieber

Nhiều ngôi sao được nhắc đến như hình mẫu của xu hướng này là Julia Roberts, Hailey Bieber, Pamela Anderson, Anne Hathaway hay Lindsay Lohan sau khi thay đổi phong cách làm đẹp theo hướng tự nhiên hơn. Thay vì xuất hiện với lớp trang điểm dày hoặc những đường nét được chỉnh sửa quá mức, họ ưu tiên làn da khỏe, khuôn mặt tươi tắn và thần thái tự nhiên.

Theo TS Catherine Chang, bác sĩ phẫu thuật tạo hình tại Beverly Hills (Mỹ), phái đẹp không còn tìm kiếm những thay đổi quá rõ rệt trên gương mặt mà ưu tiên các phương pháp giúp diện mạo tươi tắn một cách tự nhiên. Bà cho rằng khi tuổi thọ ngày càng tăng, nhiều người sẵn sàng đầu tư vào sức khỏe và vẻ ngoài lâu dài hơn là chạy theo những biểu tượng địa vị. Những can thiệp khó nhận ra mang lại cảm giác tự tin nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mỗi người.

Chăm sóc làn da như nền tảng của vẻ đẹp

Thay vì liên tục thử những xu hướng skincare mới trên mạng xã hội, Quiet Beauty khuyến khích xây dựng một quy trình chăm sóc da đơn giản nhưng đều đặn. Theo TS David Kim, bác sĩ da liễu tại NY Dermatology Group (Mỹ), một quy trình chăm sóc da hiệu quả không nhất thiết phải có quá nhiều bước. Điều quan trọng là duy trì những sản phẩm nền tảng phù hợp với làn da và sử dụng chúng đều đặn. Ông cho rằng trong nhịp sống hiện đại, mọi người cần những quy trình đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài thay vì liên tục thử các xu hướng mới trên mạng xã hội. Khi hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh, làn da sẽ sáng hơn, ít kích ứng và hạn chế nhu cầu dùng lớp trang điểm dày để che khuyết điểm. Những hoạt chất như retinol, vitamin C hay niacinamide chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng lâu dài, thay vì thay đổi sản phẩm liên tục theo trào lưu.

Phong cách trang điểm Quiet Beauty hướng đến vẻ ngoài tươi tắn với lớp nền trong suốt, má hồng nhẹ và tông màu gần với màu da thật. Ảnh: Vogue

Trang điểm nhẹ để tôn lên đường nét thật

Quiet Beauty không hướng tới khuôn mặt hoàn hảo không tì vết mà ưu tiên vẻ ngoài có sức sống. Lớp nền mỏng, che phủ vừa phải, chân mày giữ dáng tự nhiên, má hồng nhẹ và son dưỡng có màu đang dần thay thế phong cách contour đậm hay lớp nền lì dày nhiều lớp. Nếu có khuyết điểm nhỏ như tàn nhang hoặc nếp da, nhiều người cũng không còn cố che phủ hoàn toàn. Xu hướng này giúp khuôn mặt giữ được biểu cảm tự nhiên và phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày.

Tóc khỏe quan trọng hơn kiểu tóc cầu kỳ

Một mái tóc bóng khỏe có thể tạo cảm giác chỉn chu ngay cả khi không tạo kiểu. Việc cắt tỉa phần tóc hư tổn định kỳ, hạn chế tạo nhiệt quá nhiều, sử dụng dầu dưỡng ở phần ngọn và bảo vệ tóc trước ánh nắng sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn việc liên tục đổi màu hay uốn, ép. Màu tóc cũng có xu hướng trở về những gam gần với màu tóc thật để tạo cảm giác hài hòa với gương mặt.

Đầu tư vào giấc ngủ và dinh dưỡng

Quiet Beauty xem vẻ đẹp là kết quả của sức khỏe tổng thể. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng và hỗ trợ quá trình phục hồi của da. Chế độ ăn giàu protein, rau xanh, trái cây, chất béo tốt cùng việc uống đủ nước cũng góp phần duy trì làn da căng mịn và mái tóc chắc khỏe. Đây là những yếu tố mang lại hiệu quả lâu dài hơn bất kỳ sản phẩm làm đẹp tức thời nào.

Thẩm mỹ theo hướng không ai nhận ra

Nếu lựa chọn các phương pháp thẩm mỹ, người theo Quiet Beauty thường ưu tiên những can thiệp nhẹ, được thực hiện từng bước thay vì thay đổi toàn bộ gương mặt. Mục tiêu không phải để người khác khen bạn đẹp hơn hẳn mà là khiến họ nhận xét trông bạn khỏe hơn, tươi tắn hơn hoặc nghỉ ngơi đủ hơn. TS Luigi L. Polla, bác sĩ da liễu và nhà sáng lập Forever Institut (Thụy Sĩ), nhận định ngành thẩm mỹ đang chuyển từ "kỷ nguyên thay đổi" sang "kỷ nguyên gìn giữ". Theo ông, người theo đuổi Quiet Beauty không tìm kiếm sự biến đổi ngoạn mục mà mong muốn kết quả tinh tế, an toàn và dựa trên kiến thức y khoa. Thứ họ hướng đến là làn da khỏe, căng mịn và gương mặt trông rạng rỡ hơn mà người đối diện khó nhận ra đã có sự can thiệp.

Chăm sóc cơ thể thay vì chỉ chăm chút gương mặt

Những người theo đuổi Quiet Beauty thường dành sự quan tâm cho cả vóc dáng, tư thế và sức khỏe tinh thần. Việc tập luyện đều đặn, đi bộ, ngủ đủ, kiểm soát căng thẳng và duy trì cân nặng hợp lý giúp cơ thể toát lên vẻ khỏe mạnh một cách tự nhiên. Khi tinh thần thoải mái và cơ thể có năng lượng, làn da cũng thường sáng hơn, ánh mắt linh hoạt hơn và thần thái trở nên cuốn hút mà không cần nhiều lớp mỹ phẩm.

Đó cũng là lý do Quiet Beauty được nhiều chuyên gia xem là xu hướng làm đẹp bền vững. Thay vì chạy theo một khuôn mẫu hoàn hảo, triết lý này khuyến khích mỗi người đầu tư vào sức khỏe, nuôi dưỡng những đường nét vốn có và để vẻ đẹp được thể hiện theo cách tinh tế nhất: khiến người khác chỉ cảm nhận bạn trông khỏe mạnh, rạng rỡ hơn, nhưng khó nhận ra điều gì đã thay đổi.