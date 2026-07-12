Kiểu đồ yêu thích giúp Phương Oanh tôn nét mặn mà tuổi U40

Phương Oanh được nhiều khán giả, bạn bè khen ngợi nhan sắc khi đăng ảnh trong chuyến đi nghỉ mùa hè. Bà mẹ hai con diện váy hoa xẻ ngực sâu, tôn vẻ mặn mà tuổi U40.

Đầm hoa là kiểu trang phục yêu thích của Phương Oanh vào mùa hè. Cô thường chọn những thiết kế có màu sắc, họa tiết nổi bật, giúp tôn lên làn da trắng.

Các mẫu váy hoa chất liệu voan, chiffon nhẹ nhàng, mềm mại được lòng Phương Oanh. Cả khi ra phố và ở nhà, nữ diễn viên đều thường xuyên diện kiểu đồ này.

Phương Oanh mặc đầm hoa màu vàng, kiểu dáng nhún bèo phù hợp mùa nóng khi vào bếp nấu nướng.

Khi đi chơi cùng các con, trang phục hoa lá thường xuyên đồng hành cùng nữ diễn viên.

Thiết kế tơ mỏng trễ vai, chất liệu mỏng nhẹ 'nửa kín nửa hở' giúp Phương Oanh khoe vai trần gợi cảm.

Bà mẹ hai con mặc 'cây' đồ họa tiết màu nổi, mang đến vẻ rạng rỡ khi ngắm biển.

Set trang phục họa tiết hàng hiệu giúp người đẹp sinh năm 1989 khoe dáng mảnh mai sau sinh hai con.

Phương Oanh mặc váy hoa nhí nữ tính khi đưa cặp song sinh Jimmy - Jenny đi dạo tắm nắng.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các phim Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân và Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn viên đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà ở Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới. Diễn viên sinh hai con Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.