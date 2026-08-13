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Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp

Sự kiện: Phương Oanh - Shark Bình Sao Việt

Diễn viên Phương Oanh được khen mặc giản dị vẫn xinh đẹp; Hoàng Thùy Linh mừng sinh nhật tuổi 38; Ốc Thanh Vân dạo phố ở Thượng Hải.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 1

Phương Oanh thu hút hàng chục nghìn lượt thích khi đăng ảnh mới. Nhiều người khen nữ diễn viên 'Gió ngang khoảng trời xanh' ngày càng xinh đẹp, mặn mà với phong cách trang điểm tôn nét tự nhiên. "Gái hai con trông mòn con mắt, Phương Oanh ngày càng xinh đẹp", "Cứ xinh, cứ trẻ đẹp như thế này mãi nhé",...

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 2

Hoa hậu Bảo Ngọc diện váy cổ yếm khoe lưng trần gợi cảm trong ngày thứ ba thi đấu ở Miss World 2026.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 3

Bước sang tuổi mới, Hoàng Thùy Linh tâm sự sinh nhật hàng năm là dịp để cô tự nhắc bản thân về những bài học đã qua, hạnh phúc đang có. Cô biết ơn vì trải qua chặng đường không dễ dàng những điều đọng lại luôn tràn đầy yêu thương, bao dung và lòng tốt. Dịp này, cô cũng dành để tri ân mẹ đã vất vả vì mình.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 4

Phương Trinh Jolie tự tin khoe vòng một dao kéo lần thứ ba.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 5

Hòa Minzy thu hút hàng nghìn lượt thích với vẻ ngoài trong trẻo như nữ sinh.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 6

Quỳnh Nga được khen trẻ trung, ngọt ngào so với tuổi U40.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 7

Hoa hậu Thiên Ân vui mừng thông báo thi đỗ bằng lái xe ôtô ngay từ lần đầu tiên.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 8

Bé Polo, con trai Đàm Vĩnh Hưng, được khen thần thái khi làm mẫu nhí.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 9

Kỳ Duyên háo hức mong chờ bộ phim điện ảnh 'Chị chị em em 3' sắp ra mắt.

Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp - 10

Ốc Thanh Vân vivu ở Thượng Hải.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2026 22:56 PM (GMT+7)
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