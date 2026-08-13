Ảnh sao 13/8: Phương Oanh được khen ngày càng xinh đẹp

Phương Oanh thu hút hàng chục nghìn lượt thích khi đăng ảnh mới. Nhiều người khen nữ diễn viên 'Gió ngang khoảng trời xanh' ngày càng xinh đẹp, mặn mà với phong cách trang điểm tôn nét tự nhiên. "Gái hai con trông mòn con mắt, Phương Oanh ngày càng xinh đẹp", "Cứ xinh, cứ trẻ đẹp như thế này mãi nhé",...

Hoa hậu Bảo Ngọc diện váy cổ yếm khoe lưng trần gợi cảm trong ngày thứ ba thi đấu ở Miss World 2026.

Bước sang tuổi mới, Hoàng Thùy Linh tâm sự sinh nhật hàng năm là dịp để cô tự nhắc bản thân về những bài học đã qua, hạnh phúc đang có. Cô biết ơn vì trải qua chặng đường không dễ dàng những điều đọng lại luôn tràn đầy yêu thương, bao dung và lòng tốt. Dịp này, cô cũng dành để tri ân mẹ đã vất vả vì mình.

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Hòa Minzy thu hút hàng nghìn lượt thích với vẻ ngoài trong trẻo như nữ sinh.

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