17 cách giúp bảo vệ collagen, duy trì làn da săn chắc

Collagen là protein cấu trúc quan trọng của lớp trung bì, góp phần tạo độ chắc, đàn hồi và cấu trúc cho da.

Quá trình sản xuất collagen thay đổi theo tuổi và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài, trong đó tổn thương do ánh nắng là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy lão hóa da.

Không thể ngăn hoàn toàn sự suy giảm collagen theo thời gian, nhưng có thể giảm những yếu tố làm collagen bị tổn thương và lựa chọn các biện pháp chăm sóc da có bằng chứng khoa học.

1. Sử dụng retinoid bôi ngoài da

Retinoid là các dẫn xuất của vitamin A, trong đó tretinoin là một hoạt chất được sử dụng phổ biến trong da liễu. Nhóm hoạt chất này có thể thúc đẩy quá trình tái tạo da và kích thích các quá trình liên quan đến tổng hợp collagen, từ đó giúp cải thiện một số biểu hiện của lão hóa da như nếp nhăn nhỏ.

Retinoid có thể gây khô, đỏ hoặc kích ứng, đặc biệt khi mới sử dụng. Vì vậy, nên bắt đầu với tần suất phù hợp và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu khi cần thiết.

2. Bổ sung vitamin C cho da

Vitamin C bôi ngoài da là một trong những hoạt chất chống oxy hóa được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và có thể giúp bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do do tia cực tím và các yếu tố môi trường tạo ra.

Có thể sử dụng sản phẩm chứa vitamin C vào buổi sáng, kết hợp với kem chống nắng để tăng cường bảo vệ da.

3. Chọn sản phẩm chăm sóc da chứa peptide

Peptide là các chuỗi axit amin ngắn. Một số peptide dùng trong mỹ phẩm được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ các quá trình liên quan đến collagen và độ đàn hồi của da. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào loại peptide, nồng độ và công thức sản phẩm. Không nên đồng nhất mọi sản phẩm chứa peptide với khả năng "tăng collagen" rõ rệt.

4. Thoa kem chống nắng mỗi ngày hạn chế tổn thương collagen

Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất để hạn chế tổn thương collagen do ánh nắng. Tia cực tím có thể làm tổn thương các cấu trúc collagen và elastin, thúc đẩy lão hóa da và hình thành nếp nhăn. Bạn nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên và thoa đủ lượng.

Khi ở ngoài trời lâu, cần thoa lại theo hướng dẫn trên sản phẩm, đặc biệt sau khi đổ mồ hôi hoặc tiếp xúc với nước. Đừng bỏ qua vùng cổ, ngực và mu bàn tay.

5. Cân nhắc collagen dạng uống

Collagen thủy phân hoặc peptide collagen là thành phần phổ biến trong các sản phẩm bổ sung. Một số thử nghiệm cho thấy chúng có thể cải thiện độ ẩm hoặc độ đàn hồi của da trong thời gian sử dụng.

Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và có thể giúp bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do do tia cực tím và các yếu tố môi trường tạo ra. Ảnh AI.

6. Đảm bảo đủ protein trong khẩu phần

Cơ thể cần các axit amin để tổng hợp collagen và nhiều loại protein khác. Vì vậy, chế độ ăn thiếu protein kéo dài không có lợi cho sức khỏe da. Nên ưu tiên các nguồn protein như cá, trứng, thịt gia cầm, thịt nạc, sữa và các sản phẩm từ sữa, đậu phụ, đậu và các loại hạt.

7. Hạn chế đường bổ sung

Lượng đường cao có thể thúc đẩy quá trình glycat hóa, trong đó các sản phẩm glycat hóa cuối cùng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của collagen. Do đó, nên hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa và những thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung.

8. Ăn nhiều rau quả

Rau củ và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa cần thiết cho sức khỏe tổng thể cũng như làn da.

Thay vì tập trung vào một loại "thực phẩm tăng collagen", nên duy trì chế độ ăn đa dạng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn protein lành mạnh.

9. Đội mũ rộng vành khi ra ngoài

Mũ rộng vành tạo thêm một lớp che chắn cho mặt, tai, cổ và da đầu, đặc biệt khi phải ở ngoài trời trong thời gian dài. Đây là biện pháp bổ sung cho kem chống nắng chứ không thay thế kem chống nắng.

10. Đeo kính râm

Kính râm giúp bảo vệ vùng da quanh mắt khỏi tia cực tím và hạn chế việc nheo mắt khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, từ đó có thể góp phần giảm các yếu tố thúc đẩy nếp nhăn quanh mắt. Nên lựa chọn kính có khả năng chống cả tia UVA và UVB.

11. Không hút thuốc

Hút thuốc gây tổn thương da thông qua nhiều cơ chế, trong đó có việc làm giảm cung cấp oxy và thúc đẩy stress oxy hóa. Các chất trong khói thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến collagen và elastin, góp phần làm da lão hóa nhanh hơn. Bỏ thuốc không chỉ có lợi cho da mà còn giảm nhiều nguy cơ bệnh tật nghiêm trọng khác.

12. Tẩy da chết hóa học đúng cách

Các sản phẩm chứa axit hydroxy, chẳng hạn axit glycolic, có thể thúc đẩy quá trình bong sừng và cải thiện kết cấu, màu da cũng như một số nếp nhăn nhỏ. Tuy nhiên, sử dụng nồng độ quá cao hoặc quá thường xuyên có thể gây kích ứng và làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Người có da nhạy cảm nên lựa chọn sản phẩm phù hợp hoặc tham khảo bác sĩ da liễu.

13. Cân nhắc các thủ thuật trẻ hóa da khi có chỉ định

Một số thủ thuật da liễu như laser, vi kim, sóng cao tần hoặc các phương pháp tái tạo da có thể được sử dụng để cải thiện nếp nhăn và kích thích quá trình tái cấu trúc collagen.

Hiệu quả và mức độ phù hợp phụ thuộc vào tình trạng da, tuổi, bệnh lý nền và mục tiêu điều trị. Các thủ thuật này nên được thực hiện bởi bác sĩ hoặc cơ sở chuyên khoa phù hợp.

14. Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hành vi ăn uống và nhiều quá trình sinh lý liên quan đến sức khỏe da. Duy trì hoạt động thể chất, nghỉ ngơi hợp lý, thư giãn và dành thời gian cho các hoạt động giúp giảm căng thẳng là những lựa chọn có lợi cho sức khỏe tổng thể.

15. Duy trì vận động thường xuyên

Hoạt động thể chất đều đặn giúp duy trì sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và thể chất, đồng thời hỗ trợ kiểm soát căng thẳng. Tập luyện không phải là phương pháp trực tiếp "tạo collagen cho da", nhưng là một phần của lối sống lành mạnh có lợi cho quá trình lão hóa nói chung.

16. Hạn chế rượu bia

Uống nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến tình trạng hydrat hóa và sức khỏe tổng thể, đồng thời liên quan đến nhiều yếu tố thúc đẩy lão hóa. Do đó, hạn chế rượu bia là lựa chọn có lợi không chỉ cho làn da mà còn cho gan, tim mạch và sức khỏe lâu dài.

17. Ngủ đủ và duy trì giờ ngủ đều đặn

Giấc ngủ là thời gian cơ thể thực hiện nhiều quá trình phục hồi. Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da và làm da trông mệt mỏi hơn. Người trưởng thành nên hướng tới khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm và cố gắng duy trì giờ ngủ, giờ thức tương đối ổn định.

Không thể ngăn chặn hoàn toàn sự suy giảm collagen theo tuổi tác, nhưng có thể làm chậm những yếu tố khiến collagen bị tổn thương. Chống nắng hằng ngày, không hút thuốc, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và duy trì vận động là những thói quen có lợi cho sức khỏe làn da. Với các sản phẩm hoặc thủ thuật trẻ hóa, nên lựa chọn dựa trên tình trạng da và tham khảo bác sĩ da liễu để đảm bảo an toàn, hiệu quả.