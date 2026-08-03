Đến với đấu trường sắc đẹp MGI All Stars, Á hậu Ngô Bảo Ngọc có lợi thế gì?

Sau khi được xướng tên ở vị trí Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa thứ hai. Đây là thông tin mang đến niềm vui bất ngờ cho Bảo Ngọc. Tuy nhiên, MGI All Stars quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới. Vậy Bảo Ngọc sẽ mang theo những lợi thế nào, và đâu là những thử thách đang chờ cô phía trước?

Điểm mạnh đầu tiên của Bảo Ngọc chính là kinh nghiệm. Trước khi chạm tay vào tấm vé đại diện Việt Nam, cô đã nhiều lần góp mặt ở các cuộc thi nhan sắc lớn. Ngô Bảo Ngọc từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, và mới đây là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026. Sau nhiều mùa giải, Bảo Ngọc đã có đủ sự điềm tĩnh để xử lý áp lực và hiểu cách tỏa sáng đúng thời điểm.

Nếu phải chọn một "vũ khí" nổi bật nhất của Bảo Ngọc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến catwalk. Những bước đi chắc chắn, thần thái sắc lạnh cùng khả năng làm chủ sân khấu là điều cô đã nhiều lần thể hiện trong các cuộc thi trước đây.

Bên cạnh đó, ngoại hình của người đẹp cũng là lợi thế đáng kể. Sở hữu chiều cao 1m75, vóc dáng cân đối cùng làn da nâu khỏe khoắn, Bảo Ngọc mang hình ảnh cá tính và quyến rũ, khá phù hợp với tinh thần của MGI All Stars. Kinh nghiệm hoạt động người mẫu và nghệ thuật cũng giúp cô có khả năng làm việc với ống kính, biết cách tạo dấu ấn qua từng khung hình và bắt nhịp nhanh với truyền thông.

Ảnh: MGI All Stars

Ngay sau khi Bảo Ngọc được công bố là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 và được thông báo sẽ là đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa 2, ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI - đã đăng Story giới thiệu về Bảo Ngọc trên trang cá nhân. Trang chủ MGI All Stars cũng ngay lập tức chia sẻ thông tin của Bảo Ngọc. Đây được cho là tín hiệu vui với người đẹp. Cộng đồng nhan sắc Việt phản ứng khá tích cực trước thông tin này, đa số đều cho rằng đây là một "cái kết đẹp" cho Bảo Ngọc sau những nỗ lực.

Mặc dù vậy, MGI All Stars chắc chắn sẽ là một thử thách hoàn toàn khác. Đây sẽ là lần đầu tiên Bảo Ngọc chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế (không phải cuộc thi người mẫu), nơi các đối thủ đều là những đại diện giàu kinh nghiệm và đã khẳng định tên tuổi tại quốc gia của mình. Khi khoảng cách về kỹ năng không còn quá lớn, bản lĩnh, khả năng thích nghi và chiến lược xây dựng hình ảnh sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Một áp lực khác cũng đến từ chính kỳ vọng của người hâm mộ. Thành tích Á hậu 2 MGI All Stars mùa đầu tiên của Hương Giang vô tình tạo nên một cái bóng lớn. Điều đó vừa là động lực, vừa là thử thách để Bảo Ngọc giữ được phong độ và thể hiện bản thân một cách thuyết phục.

Ngô Bảo Ngọc có hơn 4 tháng trước khi bước vào MGI All Stars mùa 2. Nếu có sự chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, chiến lược truyền thông và giữ được phong độ ổn định trong suốt hành trình, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa giải.