Sắc vóc Antonela Roccuzzo - hậu phương bền bỉ của Messi

Có chiều cao khiêm tốn (157 cm), song bà xã Messi - Antonela Roccuzzo giữ vóc dáng cân đối. Trải qua ba lần sinh nở nhưng Antonela có vòng hai săn chắc, nổi rõ các múi cơ cùng vòng ba nở nang, đầy đặn.

Bà mẹ ba con chia sẻ với Elle rằng cô thường cố gắng tập thể dục mỗi ngày. Gần đây, cô thích tham gia lớp thể dục FitJam dành riêng cho nữ giới, vừa vận động thể chất vừa thư giãn tâm trí.

Ở độ tuổi cận kề tứ tuần, Antonela chú trọng đến việc tập tạ nhằm duy trì khối lượng cơ bắp, giữ vóc dáng khỏe mạnh, săn chắc. Việc duy trì cơ bắp cũng giúp quá trình trao đổi chất hiệu quả, đốt mỡ tốt hơn.

“Tôi bắt đầu quan tâm đến việc tập tạ vài năm trước. Trước đây tôi rất sợ tập tạ vì nghĩ rằng mình sẽ trở nên đô con nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ai cũng nên tập tạ ít nhất một tiếng mỗi ngày, vì nó rất quan trọng cho tuổi tác sau này. Tôi luôn khuyến khích bố mẹ mình hãy tập tạ một chút, dù chỉ hai lần một tuần thôi cũng được”, bà xã Messi cho hay.

Song song với tập luyện, Antonela theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh giống ông xã, ưu tiên thực phẩm hữu cơ. “Chồng tôi lúc nào cũng ăn uống lành mạnh, một phần vì công việc của anh ấy. Chúng tôi không uống rượu, không hút thuốc, cố gắng tiêu thụ thực phẩm hữu cơ. Tất cả đều kết hợp với nhau, từ tập thể dục, dinh dưỡng đến sức khỏe tinh thần - đó là một lối sống”, bà xã Messi hé lộ.

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988, hiện là một trong những nàng WAGs có lượng follower khủng trên Instagram. Cô được coi là 'Nữ hoàng WAGs' của tuyển Argentina. Người đẹp 8X từng học ngành nha sĩ ở đại học sau đó chuyển sang truyền thông xã hội. Cô cũng từng lấn sân làm mẫu, kinh doanh nhưng không thành công.

Antonela và Messi là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Cặp sao hẹn hò từ năm 2007 nhưng đến 2009, Messi mới công khai chuyện tình cảm. Năm 2017, sau 10 năm hẹn hò, họ tổ chức hôn lễ tại khách sạn sang trọng ở Rosario, Argentina, hiện có ba cậu con trai là Thiago, Mateo và Ciro.