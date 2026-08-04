Giảm 10 kg sau hai tháng nhờ thay đổi cách ăn

Theo Woman, CaiCai, sống tại Trung Quốc, giảm từ 59 xuống 49 kg sau hai tháng. Cô chia sẻ hành trình lấy lại dáng trên mạng xã hội Xiaohongshu, thu hút chú ý của nhiều người. CaiCai cho biết bí quyết không nằm ở việc nhịn đói hay kiêng khem, mà là ăn đúng cách và duy trì sự điều độ.

Dưới đây là 6 việc cơ bản góp phần giúp CaiCai cải thiện hình thể.

CaiCai khoe sự thay đổi vóc dáng sau khi giảm thành công 10 kg bằng cách điều chỉnh chế độ ăn.

Nhịn ăn gián đoạn

CaiCai duy trì phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, giới hạn thời gian ăn trong 8 giờ mỗi ngày, chẳng hạn ăn bữa đầu lúc 9h và kết thúc bữa cuối trước 17h. Trong 16 giờ còn lại, cô chỉ uống nước lọc, trà không đường hoặc cà phê đen.

Cách ăn này giúp giảm tần suất nạp thực phẩm, hạn chế việc phải liên tục tính toán lượng calo. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả. Người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai hoặc những người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng.

Uống đủ nước

Thay vì hạn chế uống nước vì sợ tăng cân, cô duy trì thói quen uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Mỗi sáng sau khi thức dậy và trước mỗi bữa ăn, cô đều uống một cốc nước ấm để tăng cảm giác no, từ đó hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ. CaiCai tin rằng uống đủ nước không chỉ hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả mà còn giúp giảm tình trạng giữ nước, phù nề do ăn nhiều muối. Khi kết hợp với việc duy trì thói quen đi tiêu đều đặn, cơ thể cũng nhanh chóng lấy lại cảm giác nhẹ nhõm, gọn gàng hơn.

Uống đủ nước giúp duy trì quá trình trao đổi chất, tăng cảm giác no và hạn chế tình trạng giữ nước, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Ưu tiên tinh bột có chỉ số đường huyết thấp

Cô ưu tiên thay cơm trắng và các loại mì làm từ bột tinh chế bằng thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp như gạo lứt, yến mạch và khoai lang. Những thực phẩm này được tiêu hóa chậm hơn, giúp duy trì cảm giác no lâu, từ đó hạn chế ăn quá nhiều.

Bên cạnh đó, CaiCai tăng cường các thực phẩm giàu kali như chuối, rau bina, cần tây và bưởi để hỗ trợ cân bằng natri - kali, góp phần giảm tình trạng giữ nước trong cơ thể.

Chú trọng lượng protein

Để hạn chế mất cơ trong quá trình giảm cân, cô bổ sung protein chất lượng cao vào hầu hết các bữa ăn với các thực phẩm như ức gà, trứng, đậu phụ và cá. Protein không chỉ giúp kéo dài cảm giác no mà còn góp phần duy trì khối lượng cơ bắp. Khi kết hợp với các bài tập sức mạnh, chế độ ăn giàu protein còn hỗ trợ tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, giúp đốt mỡ hiệu quả hơn. Những thay đổi nhỏ như thêm một quả trứng luộc vào bữa sáng hay một phần ức gà trong bữa trưa có thể mang lại kết quả tích cực nếu được duy trì lâu dài.

Hạn chế tối đa ăn vặt

Ngoài ba bữa chính, CaiCai hầu như không ăn vặt. Khi thèm đồ ngọt, cô ưu tiên trái cây ít đường, rong biển hoặc một vài miếng sôcôla đen chứa từ 70% cacao trở lên thay cho các món tráng miệng nhiều calo.

Ăn vặt thường xuyên, đặc biệt với các thực phẩm nhiều đường và chất béo, có thể làm tăng lượng calo nạp vào, cản trở quá trình giảm cân.

Ngủ sớm, tránh thức khuya

Bên cạnh chế độ ăn, CaiCai tin rằng thức khuya là một trong những nguyên nhân khiến cân nặng khó kiểm soát, bởi thiếu ngủ có thể làm rối loạn hormone điều hòa cảm giác thèm ăn, từ đó dễ dẫn đến ăn quá mức. Do đó cô duy trì giờ giấc ngủ đều đặn, ăn uống cân bằng để giảm cân bền vững, đồng thời hạn chế tăng cân trở lại.