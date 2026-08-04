Song Hye Kyo 'như sinh viên' với tóc ngắn, váy áo minimal ở Tokyo

Trên Instagram, Song Hye Kyo đăng ảnh tham quan triển lãm nghệ thuật ánh sáng teamLab Borderless trong chuyến du lịch Nhật Bản. Cô mặc giản dị và trang điểm nhẹ nhàng.

Các bình luận trên Weibo, X... khen Song Hye Kyo đời thường trẻ trung 'như sinh viên', 'phong cách rất hợp với cô ấy"...

Ngôi sao diện outfit phong cách Japanese minimal, gồm áo khoác bomber màu trắng kem form oversized, kết hợp quần tối màu, tóc buộc thấp gọn gàng, đeo kính gọng mảnh.

Ngôi sao băng qua một con phố ở Tokyo.

Song Hye Kyo ăn tối tại một nhà hàng có ban nhạc jazz biểu diễn trực tiếp. Một số nguồn tin nói cô đi Nhật với nhà thiết kế thân thiết.

Khi dạo phố buổi tối, cô chọn outfit đơn giản, thoải mái.

Diễn viên gần đây đã chia tay công ty quản lý cũ, hiện hoạt động tự do.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim 'Trái tim mùa thu' (2000). Cô đóng 'All In' (2003), 'Full House' (2004), 'Hậu duệ mặt trời' (2016)... Năm 2023, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim 'The Glory'.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn là biểu tượng nhan sắc trong lòng khán giả. Những năm qua, cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.

Song Hye Kyo đang chuẩn bị xuất hiện trong phim mới trên Netflix, 'Slowly and Intensely', do biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung chấp bút. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ những năm 1960-1980, bộ phim nói về các cá nhân theo đuổi giấc mơ thành công...