Bạn gái Mbappe và các siêu sao tuyển Pháp

Từ siêu mẫu, doanh nhân đến những người đẹp có lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, dàn WAGs Pháp tạo nên một đội hình nhan sắc gây chú ý với giới truyền thông.

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thời trang, người mẫu, kinh doanh, các nàng WAGs đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các cầu thủ. Không ít người đã trở thành hậu phương vững chắc giúp các ngôi sao vượt qua áp lực khổng lồ của bóng đá đỉnh cao.

Kylian Mbappe và chuyện tình bí mật khiến truyền thông tò mò

Khoảnh khắc Mbappe lái xe chở bạn gái Ester Expósito gây sốt.

Là ngôi sao số một của tuyển Pháp hiện nay, Kylian Mbappe từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi tài năng bóng đá mà còn bởi đời sống riêng tư cực kỳ kín tiếng.

Trong nhiều năm, Mbappe liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các người mẫu, ca sĩ và influencer nổi tiếng tại Pháp. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng đội, đội trưởng Les Bleus hiếm khi công khai bạn gái trước công chúng.

Bước sang năm 2026, truyền thông châu Âu liên tiếp đưa tin về chuyện tình cảm của Mbappe với nữ diễn viên Tây Ban Nha - Ester Expósito, ngôi sao nổi tiếng từ loạt phim Elite của Netflix. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Madrid, trong đó có khoảnh khắc Mbappe lái xe chở bạn gái và trao nhau cái ôm thân mật sau khi anh trở về từ đợt tập trung đội tuyển Pháp.

Tin đồn càng lan rộng khi cả hai cùng lên chuyên cơ riêng tới Paris, sau đó bị phát hiện dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng và có những cử chỉ tình cảm. Dù chưa chính thức xác nhận, loạt bằng chứng khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ của họ vượt mức bạn bè.

Chính sự kín tiếng khiến mọi động thái của Mbappe trên mạng xã hội luôn được người hâm mộ theo dõi sát sao. Tại World Cup 2026, câu hỏi "Ai là người phụ nữ đặc biệt của Mbappé?" vẫn là một trong những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm nhất.

Ousmane Dembele và người vợ bí ẩn Rima Edbouche

Rima Edbouche - người vợ bí ẩn của Ousmane Dembele.

Trong số các nàng WAGs của tuyển Pháp, Rima Edbouche - vợ của Ousmane Dembele được xem là nhân vật bí ẩn nhất. Cô nổi tiếng trên TikTok với vai trò một trong những gương mặt thời trang Hồi giáo có sức ảnh hưởng lớn nhất nền tảng này. Điều đặc biệt là cô thu hút hơn 300.000 người theo dõi mà gần như chưa từng công khai khuôn mặt.

Gần đây, Rima đóng tài khoản TikTok, thành lập thương hiệu thời trang kín đáo Razalae và gần như rút khỏi truyền thông. Rima hiếm khi xuất hiện tại các trận đấu và trước truyền thông. Chính sự kín tiếng ấy khiến cô trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nhất trong thế giới WAGs bóng đá.

Theo Hernandez và bạn gái mê xăm mình

Theo Hernandez và Zoe Cristofoli là cặp đôi nổi tiếng tại Pháp.

Theo Hernandez và Zoe Cristofoli là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất tuyển Pháp hiện nay. Zoe Cristofoli là người mẫu, doanh nhân và influencer nổi tiếng tại Italia. Cô có vẻ ngoài cá tính với nhiều hình xăm đặc trưng và hơn một triệu người theo dõi trên Instagram.

Chuyện tình giữa hậu vệ tuyển Pháp và người đẹp Italia bắt đầu từ năm 2020. Từ đó đến nay, họ luôn xuất hiện như hình với bóng trong các sự kiện quan trọng. Zoe không chỉ đồng hành cùng Theo trong những giai đoạn thành công mà còn sát cánh khi anh đối mặt áp lực từ chấn thương hay những thời điểm phong độ sa sút. Hai người hiện đã có con trai chung và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc.

Lucas Digne và mối tình từ năm 16 tuổi

Lucas Digne và Tiziri Digne gắn bó từ năm 16 tuổi.

Lucas Digne và Tiziri Digne gắn bó từ khi cả hai còn học trung học tại Lille. Họ quen nhau năm 16 tuổi khi Tiziri đang là nữ sinh trung học còn Digne vẫn còn là cầu thủ trong đội trẻ Lille. Họ kết hôn vào tháng 12/2014 và hiện có ba người con. Tiziri Digne là blogger thời trang, influencer và nhà báo.

Digne cho biết anh vượt qua cám dỗ nhờ vợ. “Tôi luôn nghĩ về cô ấy. Ai đó nói tôi sợ vợ cũng chẳng sao. Thực tế, sợ vợ thì tốt mà. Điều đó giúp chúng tôi luôn hạnh phúc kể từ khi quen và yêu nhau”.

Trong khi đó Tiziri chia sẻ: “Tôi biết rằng cuộc sống và sự nghiệp của Lucas có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng anh ấy không để mình bị cám dỗ. Tôi chưa bao giờ kiểm soát chồng, chỉ là tình yêu giúp anh ấy phớt lờ mọi thứ”.

Aurelien Tchouameni và bạn gái người Mỹ

Aurelien Tchouameni và bạn gái Suzette Carter.

Aurelien Tchouameni và bạn gái Suzette Carter lần đầu công khai mối quan hệ vào tháng 5/2025 sau khi cùng xuất hiện tại một trận đấu NBA. Suzette hiện hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu tại Mỹ.

Những tháng trước World Cup có lẽ là khoảng thời gian nhiều biến động nhất đối với cặp đôi khi họ trở thành tâm điểm của một vụ tin giả trên mạng xã hội khi xuất hiện bài đăng bịa đặt cho rằng Tchouameni tố bạn gái ngoại tình.

Trước tin đồn, cả hai xử lý tình huống một cách điềm tĩnh. Tiền vệ tuyển Pháp đăng lại ảnh chụp màn hình bài viết giả mạo kèm dòng ngắn gọn: "Đó không phải tài khoản của tôi. Chúc mọi người bình an".

Lucas Hernandez và Victoria Triay

Victoria Triay - bạn gái nóng bỏng của hậu vệ tuyển Pháp Lucas Hernandez.

Victoria Triay - bạn gái của hậu vệ tuyển Pháp Lucas Hernandez là một trong những nàng WAGs được chú ý nhất tại World Cup 2026 với vẻ đẹp nóng bỏng, hiện đại. Cả hai đã đính hôn và đang cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Trong những năm gần đây, Victoria Triay luôn xuất hiện bên cạnh Lucas Hernandez ở các dấu mốc quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân của cầu thủ người Pháp. Trước Victoria Triay, Lucas Hernandez từng kết hôn với Amelia Ossa Llorente vào năm 2017, có hai con, sau đó ly hôn vào năm 2022.