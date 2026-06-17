Chi tiết lần đầu xuất hiện trên áo đấu World Cup của Messi, Ronaldo

Thiết kế gồm hình bóng cầu thủ màu vàng, dòng chữ "Legacy" cùng quốc kỳ của đội tuyển tương ứng. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho những huyền thoại có đóng góp đặc biệt cho lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi ra sân với chiếc áo được gắn huy hiệu "Legacy". Ảnh: MARCA

Theo Footy Headline, có 7 cầu thủ đủ điều kiện nhận phù hiệu này tại World Cup 2026. Messi là một trong số 7 cầu thủ được vinh dự mang biểu tượng này cùng Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Manuel Neuer của Đức, Yuto Nagatomo của Nhật Bản, Guillermo Ochoa của Mexico, Luka Modrić của Croatia, Fernando Muslera của Uruguay. Tất cả đều là những gương mặt đã trải qua nhiều kỳ World Cup và trở thành biểu tượng của bóng đá nước nhà.

Cận cảnh huy hiệu Legacy trên áo đấu của Hậu vệ Yuto Nagatomo. Ảnh: JFA

Dẫn đầu danh sách này là bộ ba bước vào World Cup 2026 với kỷ lục 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, gồm tiền đạo Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha, Lionel Messi của Argentina và thủ môn Guillermo Ochoa của Mexico. Cả ba đều góp mặt tại các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026.

Bên cạnh phù hiệu di sản, FIFA cũng giới thiệu phù hiệu ra mắt (debut patch) dành cho các cầu thủ lần đầu dự World Cup. Phù hiệu thêu này được đặt ở tay áo phải, ngay bên dưới huy hiệu chính thức của World Cup 2026. Debut patch chỉ xuất hiện trong trận đầu tiên của cầu thủ tại World Cup. Sau trận đấu, miếng logo thêu sẽ được tháo ra, bảo quản và lưu trữ như một phần kỷ vật thi đấu.

Phù hiệu Debut dành cho các cầu thủ lần đầu dự World Cup. Ảnh: Footy Headline