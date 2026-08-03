Eva Longoria khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 51

Eva Longoria trên bãi biển ở Marbella, Tây Ban Nha. Ảnh: Backgrid

Ngôi sao Những bà nội trợ kiểu Mỹ diện bikini họa tiết da rắn màu đen trắng, tôn vòng một đầy đặn và cơ bụng săn chắc. Cô kết hợp trang phục với dây chuyền vàng mặt tròn và kính râm đen, để mặt mộc khi tận hưởng kỳ nghỉ dưới nắng hè.

Eva Longoria thoải mái bơi lội, dạo bước trên bãi cát và thư giãn trên ghế dài bên bờ biển. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ, với nhiều lời khen dành cho thân hình thon gọn, khỏe khoắn của diễn viên.

Nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng khỏe khoắn ở tuổi ngũ tuần. Ảnh: Backgrid

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Eva Longoria được bắt gặp tại bãi biển Marbella. Cô bạn thân của Victoria Beckham hiện chia thời gian sinh sống giữa Tây Ban Nha và Mexico cùng chồng, doanh nhân truyền thông José Bastón, và con trai Sebastian.

Trong cuộc phỏng vấn với Live With Kelly and Mark hồi năm ngoái, Eva từng chia sẻ cô có tình cảm đặc biệt với vùng Andalucía ở miền nam Tây Ban Nha và gắn bó với nơi này suốt hơn 20 năm.

Tình yêu dành cho Tây Ban Nha đã truyền cảm hứng để Eva Longoria thực hiện loạt phim tài liệu Searching for Spain, ra mắt trên CNN vào năm ngoái. Bộ phim theo chân Eva Longoria trong hành trình khám phá ẩm thực tại Madrid, San Sebastián, Barcelona, Seville và nhiều thành phố khác, đồng thời tìm hiểu mối liên hệ của cô với quê hương tổ tiên.

Eva Longoria sinh năm 1975 tại Texas, Mỹ, là diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Cô nổi tiếng toàn cầu với vai Gabrielle Solis trong loạt phim truyền hình Những bà nội trợ kiểu Mỹ (Desperate Housewives), phát sóng từ năm 2004 đến 2012. Longoria kết hôn với doanh nhân truyền thông người Mexico José Bastón vào năm 2016 và có một con trai là Sebastian, sinh năm 2018.