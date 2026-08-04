Rò rỉ danh sách khách mời đám cưới Ronaldo, Messi liệu có tên?

Thiệp mời bị rò rỉ, tin đồn đám cưới nhanh chóng bị bác bỏ

Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodríguez tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi những thông tin mới nhất cho thấy đám cưới được chờ đợi từ lâu của cặp đôi đang đến gần hơn bao giờ hết. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã đính hôn với Georgina vào tháng 8 năm ngoái sau 9 năm gắn bó và có hai con chung.

Thiệp mời bị rò rỉ, tin đồn đám cưới nhanh chóng bị bác bỏ

Những đồn đoán bùng phát sau khi một chương trình truyền hình tại Bồ Đào Nha phát sóng hình ảnh được cho là thiệp mời đám cưới của cặp đôi. Theo nội dung xuất hiện trên sóng, lễ cưới dự kiến diễn ra ngày 1/8 tại Quinta da Regaleira (Sintra), đồng thời khách mời được yêu cầu mặc trang phục màu đen.

Tuy nhiên, gia đình Ronaldo cùng truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Nhiều nguồn tin cũng chỉ ra rằng địa điểm được nhắc đến vẫn mở cửa đón khách tham quan trong suốt cuối tuần, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của buổi lễ được cho là đã diễn ra.

Danh sách khách mời toàn sao, nhưng không có Messi

Dù ngày cưới vẫn chưa được xác nhận, nhiều nguồn tin cho biết Ronaldo và Georgina đã lên danh sách khách mời với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong làng thể thao và giải trí.

Theo những thông tin bị rò rỉ, danh sách này có Rio Ferdinand, Vinicius, Kylian Mbappe, cùng các diễn viên Vin Diesel và Esther Exposito. Bên cạnh đó còn có nhiều ngôi sao âm nhạc như Rihanna, Jennifer Lopez, Drake và Travis Scott.

Đáng chú ý, Lionel Messi không xuất hiện trong danh sách khách mời được lan truyền trên mạng. Điều này lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi mối quan hệ giữa hai siêu sao bóng đá luôn là chủ đề được nhắc đến mỗi khi một trong hai có sự kiện quan trọng.

Danh sách khách mời toàn sao, nhưng không có Messi

Ronaldo nhiều lần nói về kế hoạch kết hôn với Georgina

Mặc dù những thông tin về ngày cưới liên tục xuất hiện rồi bị phủ nhận, Ronaldo chưa bao giờ che giấu mong muốn chính thức kết hôn với Georgina. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, anh từng khẳng định hai người sẽ tổ chức hôn lễ "khi thời điểm thích hợp".

Siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng cũng chia sẻ về màn cầu hôn diễn ra vào năm 2025. Anh kể rằng hai cô con gái nhỏ bất ngờ bước vào phòng đúng lúc chuẩn bị cầu hôn và đã động viên anh tiếp tục thực hiện khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Hiện tại, Ronaldo và Georgina đang tận hưởng kỳ nghỉ hè. Cả hai được bắt gặp cùng đeo những chiếc đồng hồ kim cương giống nhau, chi tiết tiếp tục làm dấy lên suy đoán rằng hôn lễ được mong chờ bấy lâu có thể sẽ sớm diễn ra, dù thời điểm chính thức vẫn chưa được cặp đôi xác nhận.