Lê Tư khoe dáng săn chắc tuổi 55 nhờ ăn thanh đạm, tập yoga

Lê Tư trong chuyến đi nghỉ hè tại Châu Âu. Cô cho biết: 'Tận hưởng những lợi ích của ánh nắng mặt trời, bổ sung Vitamin D. Thoa kem chống nắng, có được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ'. Ảnh: Instagram gigilai_official

Loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ hè của diễn viên Hong Kong Lê Tư cùng chồng và ba con gái tại châu Âu mới đây nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong một số khoảnh khắc bên bãi biển và hồ bơi, nữ diễn viên tự tin diện bikini, khoe vòng eo gọn gàng, cơ thể săn chắc cùng làn da khỏe khoắn. Nhiều khán giả nhận xét vóc dáng của cô hầu như không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, dù đã bước sang tuổi 55.

Sau khi rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình và điều hành doanh nghiệp, Lê Tư vẫn duy trì lối sống kỷ luật. Thay vì áp dụng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay giảm cân cấp tốc, cô lựa chọn xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài, tập trung vào dinh dưỡng cân bằng, vận động đều đặn và chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

Ăn thanh đạm, ưu tiên thực phẩm tươi

Theo ELLE Hong Kong, thực đơn của Lê Tư ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế món chiên rán, đồ chế biến sẵn và thực phẩm nhiều đường. Cô thường ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc, đậu phụ và ngũ cốc nguyên hạt. Các món ăn được chế biến đơn giản để giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Nữ diễn viên cũng không có thói quen nhịn ăn để giữ dáng. Thay vào đó, cô chia khẩu phần thành bốn bữa nhỏ mỗi ngày nhằm duy trì mức năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác đói và tránh ăn quá nhiều trong một bữa. Bữa sáng thường gồm yến mạch, trứng, sữa đậu nành không đường hoặc trái cây. Bữa trưa ưu tiên salad kết hợp cá hoặc thịt nạc cùng một lượng nhỏ tinh bột. Các bữa phụ là khoai lang, táo, cà chua bi hoặc sữa chua, còn bữa tối thiên về cá, đậu phụ, rau xanh và các món canh thanh đạm.

Một nguyên tắc khác được Lê Tư duy trì nhiều năm là uống đủ nước. Cô cố gắng uống hơn 8 cốc nước mỗi ngày và chia đều lượng nước từ sáng đến tối. Nữ diễn viên cho rằng việc duy trì đủ nước không chỉ hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn giúp làn da duy trì độ căng mịn và tươi tắn.

Tập yoga đều đặn để duy trì vóc dáng

Bên cạnh chế độ ăn uống, yoga là môn thể thao gắn bó với Lê Tư trong nhiều năm. Theo ELLE Hong Kong, cô tập khoảng 4-5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 90 phút. Với nữ diễn viên, yoga giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng độ dẻo dai, đồng thời giảm căng thẳng và mang lại sự cân bằng về tinh thần.

Ngoài yoga, Lê Tư còn kết hợp chạy bộ và các bài tập tăng cường cơ trung tâm. Cô từng chia sẻ có thời điểm thực hiện từ 200-300 lần gập bụng mỗi tối để duy trì vòng eo săn chắc. Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng các bài tập bụng chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với cardio và chế độ ăn uống hợp lý.

Điều tạo nên sự khác biệt trong phương pháp giữ dáng của Lê Tư là tính bền vững. Cô không đặt mục tiêu giảm cân trong thời gian ngắn mà chú trọng xây dựng những thói quen lành mạnh có thể duy trì suốt nhiều năm. Theo nữ diễn viên, vóc dáng khỏe mạnh và vẻ ngoài trẻ trung là kết quả của sự cân bằng giữa dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi và tinh thần tích cực.

Ở tuổi 55, Lê Tư vẫn thường xuyên được truyền thông và người hâm mộ khen ngợi nhờ ngoại hình trẻ trung. Ảnh: Instagram gigilai_official

Lê Tư sinh năm 1971 tại Hong Kong, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của TVB, từng được truyền thông mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp". Cô gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi để phụ giúp gia đình và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2001), Thâm Cung Nội Chiến, Kim Chi Ngọc Diệp và loạt phim Người Trong Giang Hồ. Năm 2004, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của TVB với Thâm Cung Nội Chiến. Sau khi kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường năm 2008, Lê Tư rút khỏi làng giải trí, hiện điều hành doanh nghiệp thẩm mỹ và có ba con gái.