Y Phụng giảm 12 kg

Sau một năm kiên trì tập luyện, người đẹp giảm 12 kg. Chị duy trì lịch tập gần như mỗi ngày và chỉ nghỉ khi có lịch trình bận rộn. Trước đó, diễn viên tăng 20 kg ở lần sinh con đầu lòng năm 2018.

Y Phụng trước (trái) và sau giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh việc rèn luyện thể lực, Y Phụng chú trọng vào chế độ ăn uống. Theo chị, tùy theo thể trạng của mỗi người mà lên thực đơn cá nhân. "Tôi hạn chế tinh bột, đồ dầu mỡ, uống nhiều nước, không ăn sau 19h", người đẹp nói. Diễn viên khuyên phụ nữ gặp vấn đề về cân nặng sau sinh nên chủ động tham vấn bác sĩ để có lộ trình dinh dưỡng và phục hồi vóc dáng khoa học.

Nhìn lại tám năm vắng bóng trước ống kính lẫn sân khấu, chị thừa nhận từng tự ti vì tăng cân, xuống sắc. Theo diễn viên, khán giả bỏ tiền mua vé xứng đáng được thưởng thức những điều đẹp đẽ. Chị chỉ đứng trên sân khấu khi ngoại hình trông dễ nhìn nhất.

Y Phụng ở tuổi 47. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Y Phụng dành hoàn toàn thời gian chăm sóc con gái và tổ ấm nhỏ. Mỗi ngày, diễn viên đưa đón bé Paris, tám tuổi, đi học, dạo phố, ăn uống. Sống tại California, nơi có đông đảo cộng đồng người Việt, Y Phụng dễ dàng tìm thấy mọi hương vị quê nhà. Thay vì tự nấu nướng ở nhà, gia đình chị thường chọn đi ăn nhà hàng.

Người đẹp cho biết có tiền tích lũy, tiết kiệm từ việc đi diễn, hát nhiều năm trước, tự chi tiêu cho bản thân, còn mọi chi phí trong gia đình đều có bạn đời lo. Chồng chị làm kinh doanh, luôn ủng hộ, hỗ trợ vợ trong mọi việc.

Y Phụng lên kế hoạch tái xuất sân khấu trong nước và hải ngoại. Chị cho biết đi hát nhằm tiếp nối truyền thống gia đình, không chịu áp lực kinh tế hay hào quang cũ.

Y Phụng trong chuyến đi chơi ngắn ngày cùng con gái ở Long Beach (California) hồi tháng 8. Video: Nhân vật cung cấp

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại TP HCM. Chị là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Năm 15 tuổi, chị bắt đầu được chú ý khi cover các ca khúc nhạc ngoại. Với điện ảnh, Y Phụng nổi tiếng khi đóng cặp Lý Hùng trong nhiều bộ phim như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm. Diễn viên được ví là "quả bom sexy" của làng điện ảnh Việt thời đó.

Chị từng hẹn hò diễn viên Lý Hùng và chia tay. Năm 2005, chị có gia đình, sang Mỹ định cư. Năm 2016, diễn viên kết hôn lần hai và sinh con gái ở tuổi gần 40.

Y Phụng bên con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp