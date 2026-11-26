Theo thư viện y khoa MedlinePlus của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, giảm 500 calo mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 0,45 kg mỗi tuần. Con số 500 calo nghe có vẻ lớn, nhưng thực tế, chỉ cần thay đổi một vài thói quen ăn uống nhỏ là có thể đạt được.

1. Cách giảm calo

1. Đổi món ăn vặt: Bim bim, bánh quy, bánh ngọt, các loại hạt tẩm đường, tẩm bơ chứa nhiều năng lượng trong một lượng nhỏ. Thay vào đó, bạn có thể chọn một bát bỏng ngô nổ không bơ, một chén trái cây như ổi, táo, dưa hấu, một hộp sữa chua không đường hoặc một quả táo nhỏ kèm vài hạt hạnh nhân. Nếu đổi món ăn vặt 2 lần mỗi ngày, bạn có thể giảm được khoảng 500 calo.

2. Bỏ bớt một món ăn nhiều năng lượng: Chỉ cần bỏ một món ăn nhiều năng lượng mỗi ngày như một chiếc bánh ngọt, bánh rán, một gói bim bim hay một miếng bánh kem, bạn có thể giảm được khoảng 250–350 calo. Nếu kết hợp đi bộ nhanh khoảng 40 phút sau bữa trưa hoặc bữa tối, cơ thể tiêu hao thêm khoảng 150 calo.

Những thay đổi nhỏ trong ăn uống hằng ngày có thể giúp cắt giảm đáng kể năng lượng nạp vào. Ảnh minh họa Istock.

3. Đừng "uống" calo: Đồ uống có đường là nguồn năng lượng dễ bị bỏ qua nhất. Một lon nước ngọt có ga khoảng 330 ml chứa gần 140 calo. Một cốc trà sữa trân châu, cà phê sữa đá nhiều đường hay sinh tố có thêm sữa đặc có thể chứa vài trăm calo. Thay những đồ uống này bằng nước lọc, nước khoáng, trà không đường hoặc cà phê đen ít đường là cách giảm năng lượng hiệu quả.

4. Không ăn thêm suất thứ hai: Bạn nên lấy đồ ăn một lần vào bát, đĩa và để phần còn lại trong bếp, thay vì bày cả nồi, cả đĩa lớn trên bàn. Nếu vẫn còn đói, hãy ăn thêm rau, canh rau hoặc trái cây thay vì thêm cơm, thịt.

5. Thay thế bằng thực phẩm ít năng lượng hơn: Nhiều thay đổi nhỏ trong cách nấu và chọn thực phẩm có thể giảm năng lượng đáng kể. Bạn có thể dùng sữa chua không đường thay cho sốt mayonnaise khi trộn salad, chọn thịt nạc thay cho thịt ba chỉ, bỏ da gà, dùng sữa tươi không đường thay cho sữa đặc. Bên cạnh đó, nên giảm lượng đường, dầu ăn khi nấu.

6. Cẩn trọng với khẩu phần khi ăn ngoài: Suất ăn ở nhà hàng, quán ăn thường lớn hơn nhiều so với nhu cầu. Khi ăn ngoài, bạn có thể gọi suất nhỏ, chia sẻ món chính với người cùng bàn hoặc mang bớt về nhà. Một bữa ăn gồm món khai vị nhẹ và một đĩa rau lớn cũng là lựa chọn tốt. Nên hạn chế nước sốt béo, đồ chiên rắc lên món ăn.

7. Nói không với đồ chiên rán: Đồ chiên ngập dầu hấp thu nhiều dầu mỡ nên chứa nhiều năng lượng hơn hẳn so với món luộc, hấp, nướng. Chỉ riêng một suất khoai tây chiên lớn có thể thêm gần 500 calo vào bữa ăn. Bạn nên ưu tiên các món luộc, hấp, nướng, kho nhạt, và thay khoai tây chiên, nem rán bằng rau luộc, salad.

8. Chọn món ít béo hơn khi ăn đồ ăn nhanh: Nếu thỉnh thoảng ăn pizza, hamburger hay bánh mì, bạn nên chọn loại đế mỏng, nhiều rau, bỏ bớt thịt nguội, xúc xích, phô mai, pate, bơ. Chẳng hạn, vài miếng pizza đế mỏng với rau có thể giúp tiết kiệm hơn 500 calo so với pizza đế dày nhiều thịt và phô mai.

9. Hạn chế rượu bia: Rượu bia cung cấp "calo rỗng", nghĩa là có năng lượng nhưng gần như không có dưỡng chất. Một lon bia thông thường 330 ml chứa khoảng 140 calo, một ly rượu vang khoảng 150 ml chứa khoảng 120 calo. Uống vài lon bia trong một buổi nhậu, cộng với đồ nhắm chiên rán, có thể nạp vào hàng nghìn calo. Một số loại cocktail pha thêm siro, nước ép, kem có thể chứa tới 500 calo mỗi ly.

2. Lưu ý khi giảm calo

Con số giảm 500 calo mỗi ngày để giảm khoảng 0,5 kg mỗi tuần là ước tính ban đầu. Khi cân nặng giảm, cơ thể cũng tiêu hao ít năng lượng hơn, nên tốc độ giảm cân thường chậm dần theo thời gian. Đây là hiện tượng bình thường. Người giảm cân không nên vì thế mà tiếp tục cắt giảm năng lượng quá mức. Nhịn ăn hoặc ăn quá ít có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, mất cơ, thiếu vi chất và dễ tăng cân trở lại.

Bên cạnh giảm năng lượng, mỗi bữa ăn vẫn cần đủ đạm, rau xanh và tinh bột hợp lý. Kết hợp vận động thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần và ngủ đủ giấc giúp quá trình giảm cân hiệu quả, bền vững hơn.

Bạn nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ ăn giảm cân, nhất là người mắc đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh thận, phụ nữ mang thai, cho con bú và người cao tuổi.