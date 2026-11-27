Phạm Băng Băng xuất hiện như nữ thần
Phạm Băng Băng chứng minh sức ảnh hưởng quốc tế của mình khi tham dự một sự kiện văn hóa tại Thái Lan. Nữ diễn viên còn nhiều lần làm giám khảo các liên hoan phim quốc tế.
Sina đưa tin Phạm Băng Băng không có cơ hội hoạt động nghệ thuật tại quê nhà, nhưng nữ diễn viên không vì thế mà ngừng nỗ lực. Cô đang sử dụng sức ảnh hưởng để xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, du lịch tại nhiều quốc gia khác nhau. Phạm Băng Băng cũng ra mắt những tác phẩm điện ảnh mới, ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế.
Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến truyền thông và công chúng trầm trồ về nhan sắc kiêu sa. Vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, quyền lực của Phạm Băng Băng được đánh giá là "độc nhất vô nhị", thế hệ đàn em Hoa ngữ hiện tại chưa ai có thể kế thừa.
Phạm Băng Băng cũng không bỏ quên sự nghiệp diễn xuất. Năm 2025, Phạm Băng Băng đã xuất sắc thắng giải Ảnh hậu Kim Mã lần thứ 62, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau đó, cô tiếp tục được đề cử giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo với tác phẩm Địa mẫu (Mother Bhumi). Dù không giành chiến thắng, nhưng việc lọt vào danh sách tranh giải cuối cùng trước hàng trăm tác phẩm khác cũng chứng minh thực lực của cô.
Phạm Băng Băng đang nỗ lực níu kéo hào quang nhưng tuổi tác đã bắt kịp cô.
Nguồn: https://tienphong.vn/pham-bang-bang-xuat-hien-nhu-nu-than-post1897706.tpoNguồn: https://tienphong.vn/pham-bang-bang-xuat-hien-nhu-nu-than-post1897706.tpo-26/11/2026 16:04 PM (GMT+7)