Sina đưa tin Phạm Băng Băng không có cơ hội hoạt động nghệ thuật tại quê nhà, nhưng nữ diễn viên không vì thế mà ngừng nỗ lực. Cô đang sử dụng sức ảnh hưởng để xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, du lịch tại nhiều quốc gia khác nhau. Phạm Băng Băng cũng ra mắt những tác phẩm điện ảnh mới, ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế.

Mới đây, Phạm Băng Băng tham dự Lễ hội thả đèn lồng Loy Krathong ở Chiang Mai, Thái Lan. Cô xuất hiện bên cạnh cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Phạm Băng Băng còn khiến hàng nghìn khách du lịch tham dự sự kiện choáng ngợp khi xuất hiện trên xe diễu hành với chiếc vương miện hình con công lấp lánh vàng và ngọc bích, thể hiện vẻ đẹp cổ điển của Thái Lan.

Lễ hội truyền thống Loy Krathong có ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với các dòng sông và cầu chúc may mắn theo truyền thống của người Thái. Người dân thả những chiếc Krathong được làm từ lá chuối, hoa và nến xuống sông hồ để tỏ lòng biết ơn nữ thần nước. Họ còn thả những chiếc đèn lồng giấy khổng lồ lên bầu trời với mong muốn xua tan điều không may và cầu chúc bình an, hạnh phúc trong năm mới.

Không chỉ được Cục Văn hóa Du Lịch Thái Lan săn đón, trước đó Phạm Băng Băng được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí cho Năm Du lịch Malacca. Chỉ tính riêng trên Wechat, chủ đề liên quan sự kiện Phạm Băng Băng làm đại sứ cho thành phố Malacca đã thu hút tới 1,5 tỷ lượt xem. Năm 2025, nữ diễn viên được trao tặng danh hiệu Đại sứ danh dự từ chính quyền bang Malacca (Malaysia).

Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến truyền thông và công chúng trầm trồ về nhan sắc kiêu sa. Vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, quyền lực của Phạm Băng Băng được đánh giá là "độc nhất vô nhị", thế hệ đàn em Hoa ngữ hiện tại chưa ai có thể kế thừa.

Phạm Băng Băng cũng không bỏ quên sự nghiệp diễn xuất. Năm 2025, Phạm Băng Băng đã xuất sắc thắng giải Ảnh hậu Kim Mã lần thứ 62, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau đó, cô tiếp tục được đề cử giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo với tác phẩm Địa mẫu (Mother Bhumi). Dù không giành chiến thắng, nhưng việc lọt vào danh sách tranh giải cuối cùng trước hàng trăm tác phẩm khác cũng chứng minh thực lực của cô.

Hồi tháng 9, Phạm Băng Băng nhận giải Thành tựu đặc biệt (Special Tribute Award) tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51. Cô mang đến tác phẩm Diary of a Mad Old Man (Nhật ký ông già điên), hợp tác với ê-kíp sản xuất phim của Nhật Bản. Giải thưởng đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động quốc tế của Phạm Băng Băng. TIFF xếp Phạm Băng Băng cùng những tên tuổi như Penélope Cruz, Helen Mirren, Seth Rogen, Isabelle Huppert và đạo diễn Lee Chang Dong trong danh sách những nghệ sĩ được vinh danh tại Tribute Awards 2026.

Tháng 10, Phạm Băng Băng xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31. Cách đây vài ngày, cô lại trở thành thành viên ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 47 ở Ai Cập. Trước đó, Phạm Băng Băng cũng làm giám khảo của Liên hoan phim Berlin (Đức).