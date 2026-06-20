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Nhã Phương khoe dáng 'mẹ bỉm sữa' với đầm xẻ đùi ôm sát

Sự kiện: Tuần lễ thời trang Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân Hoa hậu Ý Nhi

Diễn viên Nhã Phương tôn vóc dáng 'mẹ ba con' với trang phục gợi cảm, trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang đêm thứ hai, tối 19/6.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 1

Nhã Phương là khách mời trong show của Lê Minh Ngọc. Cô diện thiết kế tông màu xanh pastel, phom corset đôn đẩy vòng một và bó chặt vòng eo.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 2

Chiếc đầm xẻ đùi cao giúp bà xã Trường Giang tôn vóc dáng gợi cảm dù mới sinh con thứ ba không lâu. Tại sự kiện, cô được nhiều chị em đồng nghiệp hỏi về bí quyết giảm cân.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 3

Jun Vũ khoe da trắng cùng đầm đỏ rực. Thiết kế chất liệu lụa mềm, kiểu dáng xẻ đến rốn giúp nữ diễn viên tôn dáng mảnh mai.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 4

Hoa hậu Khánh Vân diện áo dài cầu kỳ, đội nón quai thao đính kết của NTK Minh Châu. Trong show, cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhà thiết kế.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 5

Hoa hậu Ý Nhi đến xem show của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Cô mặc đầm bồng bềnh dài quét đất, khiến cô đôi lúc gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 6

Trương Quỳnh Anh khoe vai trần cùng áo dài cách tân kiểu cổ yếm.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 7

Diễn viên Kha Ly hiếm hoi cùng ông xã Thanh Duy lên thảm đỏ thời trang để ủng hộ NTK Minh Châu.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 8

Nhật Kim Anh diện đầm dạ hội phối áo choàng dài, sử dụng họa tiết thổ cẩm để làm điểm nhấn.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 9

Siêu mẫu Hà Anh làm nổi bật đôi chân thon dài, săn chắc cùng váy xẻ chạm hông.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 10

Lâm Khánh Chi sánh đôi nhạc sĩ Bá Thành. Dù luôn 'dính như sam', ca sĩ không thừa nhận chuyện hẹn hò tình trẻ.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 11

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh tôn vòng một với váy xẻ ngực.

Nhã Phương khoe dáng &#39;mẹ bỉm sữa&#39; với đầm xẻ đùi ôm sát - 12

'Nam thần màn ảnh' Võ Điền Gia Huy.

Nhã Phương khoe dáng 'mẹ bỉm sữa' với đầm cúp ngực
Nhã Phương khoe dáng 'mẹ bỉm sữa' với đầm cúp ngực

Diện chiếc đầm cúp ngực phối áo choàng xuyên thấu, diễn viên Nhã Phương được khen vóc dáng sau sinh con thứ ba.

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Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 11:02 AM (GMT+7)
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