Nhã Phương khoe dáng 'mẹ bỉm sữa' với đầm xẻ đùi ôm sát

Nhã Phương là khách mời trong show của Lê Minh Ngọc. Cô diện thiết kế tông màu xanh pastel, phom corset đôn đẩy vòng một và bó chặt vòng eo.

Chiếc đầm xẻ đùi cao giúp bà xã Trường Giang tôn vóc dáng gợi cảm dù mới sinh con thứ ba không lâu. Tại sự kiện, cô được nhiều chị em đồng nghiệp hỏi về bí quyết giảm cân.

Jun Vũ khoe da trắng cùng đầm đỏ rực. Thiết kế chất liệu lụa mềm, kiểu dáng xẻ đến rốn giúp nữ diễn viên tôn dáng mảnh mai.

Hoa hậu Khánh Vân diện áo dài cầu kỳ, đội nón quai thao đính kết của NTK Minh Châu. Trong show, cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhà thiết kế.

Hoa hậu Ý Nhi đến xem show của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Cô mặc đầm bồng bềnh dài quét đất, khiến cô đôi lúc gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Trương Quỳnh Anh khoe vai trần cùng áo dài cách tân kiểu cổ yếm.

Diễn viên Kha Ly hiếm hoi cùng ông xã Thanh Duy lên thảm đỏ thời trang để ủng hộ NTK Minh Châu.

Nhật Kim Anh diện đầm dạ hội phối áo choàng dài, sử dụng họa tiết thổ cẩm để làm điểm nhấn.

Siêu mẫu Hà Anh làm nổi bật đôi chân thon dài, săn chắc cùng váy xẻ chạm hông.

Lâm Khánh Chi sánh đôi nhạc sĩ Bá Thành. Dù luôn 'dính như sam', ca sĩ không thừa nhận chuyện hẹn hò tình trẻ.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh tôn vòng một với váy xẻ ngực.

'Nam thần màn ảnh' Võ Điền Gia Huy.