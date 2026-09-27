MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư

Đám cưới Phạm Đăng Anh Thư và doanh nhân Trung Quốc Hoa Ngọc Phong diễn ra tại một trung tâm hội nghị với khoảng 800 khách, gồm người thân, bạn bè, nghệ sĩ và doanh nhân. Không gian tiệc lấy tông trắng, kem chủ đạo, được đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng với hàng nghìn hoa tươi.

Trong ảnh, MC Hoàng Oanh đến chúc mừng nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.

MC Vân Hugo (bìa trái) là một trong những khách hàng của Anh Thư, từng được cô thiết kế chiếc váy cưới màu xanh cho hôn lễ tại Phú Quốc đầu năm 2024. Trang phục lấy cảm hứng từ tên Thanh Vân, sử dụng hơn 200 m vải, nặng khoảng 12 kg và được đính hàng chục nghìn viên pha lê, đá Swarovski, ngọc trai.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng là khách hàng lâu năm của Anh Thư. Trong đám cưới với đạo diễn Victor Vũ, cô đặt hàng Anh Thư thực hiện váy cưới, áo dài, đồng thời nhà thiết kế tham gia chuẩn bị các khâu cho hôn lễ.

Hoàng Oanh và Đinh Ngọc Diệp trò chuyện tại đám cưới.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển dự ngày vui của người bạn thân.

Anh Thư từng đảm nhận toàn bộ trang phục cưới của Khánh Thi năm 2022. Trước đó, nữ kiện tướng dancesport cũng nhiều năm chọn trang phục của nhà thiết kế khi đi sự kiện.

Ca sĩ Phương Vy và chồng Sean Trace dự ngày vui của nhà thiết kế.

Vợ chồng Hoàng Bách đến chúc mừng Anh Thư. Ca sĩ còn lên sân khấu thể hiện ca khúc "Con đường hạnh phúc" dành tặng cô dâu - chú rể.

Vợ chồng Quang Hải, Chu Thanh Huyền bay từ Hà Nội vào TP HCM để dự tiệc. Trong đám cưới năm 2024, Chu Thanh Huyền mặc váy của NTK Anh Thư ở tiệc chính có giá khoảng 400 triệu đồng, được êkíp thực hiện trong gần hai tháng.

Ca sĩ Thu Thủy cùng chồng Kin Nguyễn đến chúc mừng cô dâu chú rể. Thu Thủy từng xuất hiện tại show thời trang của Anh Thư cùng nhiều nghệ sĩ vào năm 2020.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh (bìa trái) đưa con gái thứ hai, Suti, đến chúc mừng cô dâu chú rể.

Á hậu Huyền My.

Hương Giang chọn trang phục dự tiệc tôn dáng. Người đẹp là một trong những khách mời tới sớm.

Diễn viên Hiếu Nguyễn.

Người dẹp Trương Quỳnh Anh.

TikToker Phạm Thoại gây chú ý với tạo hình giả nữ dự đám cưới.

Ảnh: Kiếng Cận