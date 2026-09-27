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MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư

Sự kiện: Tin tức thời trang Việt HOT

MC Hoàng Oanh, vợ chồng Quang Hải, Khánh Thi - Phan Hiển cùng nhiều nghệ sĩ dự hôn lễ của NTK Phạm Đăng Anh Thư, tối 26/9.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 1

Đám cưới Phạm Đăng Anh Thư và doanh nhân Trung Quốc Hoa Ngọc Phong diễn ra tại một trung tâm hội nghị với khoảng 800 khách, gồm người thân, bạn bè, nghệ sĩ và doanh nhân. Không gian tiệc lấy tông trắng, kem chủ đạo, được đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng với hàng nghìn hoa tươi.

Trong ảnh, MC Hoàng Oanh đến chúc mừng nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 2

MC Vân Hugo (bìa trái) là một trong những khách hàng của Anh Thư, từng được cô thiết kế chiếc váy cưới màu xanh cho hôn lễ tại Phú Quốc đầu năm 2024. Trang phục lấy cảm hứng từ tên Thanh Vân, sử dụng hơn 200 m vải, nặng khoảng 12 kg và được đính hàng chục nghìn viên pha lê, đá Swarovski, ngọc trai.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 3

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng là khách hàng lâu năm của Anh Thư. Trong đám cưới với đạo diễn Victor Vũ, cô đặt hàng Anh Thư thực hiện váy cưới, áo dài, đồng thời nhà thiết kế tham gia chuẩn bị các khâu cho hôn lễ.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 4

Hoàng Oanh và Đinh Ngọc Diệp trò chuyện tại đám cưới.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 5

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển dự ngày vui của người bạn thân.

Anh Thư từng đảm nhận toàn bộ trang phục cưới của Khánh Thi năm 2022. Trước đó, nữ kiện tướng dancesport cũng nhiều năm chọn trang phục của nhà thiết kế khi đi sự kiện.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 6

Ca sĩ Phương Vy và chồng Sean Trace dự ngày vui của nhà thiết kế.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 7

Vợ chồng Hoàng Bách đến chúc mừng Anh Thư. Ca sĩ còn lên sân khấu thể hiện ca khúc "Con đường hạnh phúc" dành tặng cô dâu - chú rể.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 8

Vợ chồng Quang Hải, Chu Thanh Huyền bay từ Hà Nội vào TP HCM để dự tiệc. Trong đám cưới năm 2024, Chu Thanh Huyền mặc váy của NTK Anh Thư ở tiệc chính có giá khoảng 400 triệu đồng, được êkíp thực hiện trong gần hai tháng.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 9

Ca sĩ Thu Thủy cùng chồng Kin Nguyễn đến chúc mừng cô dâu chú rể. Thu Thủy từng xuất hiện tại show thời trang của Anh Thư cùng nhiều nghệ sĩ vào năm 2020.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 10

Cựu người mẫu Thúy Hạnh (bìa trái) đưa con gái thứ hai, Suti, đến chúc mừng cô dâu chú rể.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 11

Á hậu Huyền My.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 12

Hương Giang chọn trang phục dự tiệc tôn dáng. Người đẹp là một trong những khách mời tới sớm.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 13

Diễn viên Hiếu Nguyễn.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 14

Người dẹp Trương Quỳnh Anh.

MC Hoàng Oanh, Quang Hải cùng dàn sao dự đám cưới Anh Thư - 15

TikToker Phạm Thoại gây chú ý với tạo hình giả nữ dự đám cưới.

Ảnh: Kiếng Cận

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Theo Phạm Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 16:37 PM (GMT+7)
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