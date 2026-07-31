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Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York

Sự kiện: Tin tức thời trang Việt HOT

Hot girl Lọ Lem - con gái nghệ sĩ Quyền Linh - diện loạt đồ trẻ trung phối với túi xách xa xỉ trong chuyến đi Mỹ cùng gia đình.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 1

Lọ Lem chia sẻ loạt ảnh dạo phố New York, trong chuyến đi Mỹ cùng gia đình hồi tháng 6. Con gái nghệ sĩ Quyền Linh chọn trang phục tôn vóc dáng.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 2

Set đồ gồm áo khoác len đỏ và quần jeans ống loe giúp Lọ Lem tôn đôi chân dài. Người đẹp mix loạt phụ kiện màu trắng tạo điểm nhấn.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 3

Nổi bật trên set đồ của Lọ Lem là chiếc túi xách Chanel Classic Flap Bag màu trắng, được hot girl sử dụng vài lần gần đây.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 4

Mẫu túi hiện có giá khoảng 250 triệu đồng và không ngừng tăng giá theo thời gian. Đây được xem là một trong những chiếc túi biểu tượng của Chanel.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 5

Lọ Lem thử nghiệm cách phối đồ mới lạ với đầm trễ vai chấm bi kết hợp boots da cá tính.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 6

Mẫu đầm của một local brand Việt Nam, giúp người đẹp 20 tuổi tôn chân thon.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 7

Khi diện trang phục tạo dáng trên đường phố, Lọ Lem nhận được nhiều lời khen. 'Bé đẹp như từ truyện cổ tích bước ra'; 'Ước gì mình xinh thế này, xin chỗ mua váy'; 'Lem nay mặc đồ cá tính, ra dáng fashionista quá'..., một số khán giả bình luận.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 8

Set đồ được Lọ Lem hoàn thiện với chiếc túi Lady Dior màu đen cỡ nhỏ, được hot girl tậu khoảng hai năm trước. Ở thời điểm con gái Quyền Linh sắm về tủ, túi có giá 100 triệu đồng.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 9

Lọ Lem nắm tay mẹ dạo phố New York.

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York - 10

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh với doanh nhân Dạ Thảo. Cô đang theo học ngành Kinh doanh tại Đại học RMIT.

Dù nổi tiếng với kênh TikTok gần hai triệu lượt theo dõi và tài khoản Instagram hơn 700.000 lượt theo dõi, cô chưa có ý định tham gia showbiz.

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Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/07/2026 00:03 AM (GMT+7)
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