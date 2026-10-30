Cách ăn lựu giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp

Lựu có tác dụng làm đẹp da do chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật, trong đó có polyphenol và anthocyanin. Đây là những thành phần được quan tâm nhờ hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Vitamin C còn cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen - protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Vì vậy, bổ sung lựu cùng các loại rau củ, trái cây khác có thể giúp đa dạng nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn hỗ trợ làm đẹp da.

1. Ăn lựu tươi để tận dụng chất xơ

So với nước ép, ăn lựu nguyên hạt giúp giữ lại chất xơ tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác no. Việc nhai và ăn chậm cũng giúp kiểm soát khẩu phần, hạn chế tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian ngắn.

Phần hạt bên trong quả lựu cung cấp chất xơ, góp phần thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Hạt lựu còn chứa axit punicic, một loại axit béo không bão hòa có đặc tính chống viêm được ghi nhận trong các nghiên cứu. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng trên người để xác định liệu việc ăn lựu có mang lại hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa bệnh viêm mạn tính hoặc cải thiện độ đàn hồi của da hay không.

Không cần ăn lựu hằng ngày hoặc ăn với số lượng lớn để mong làm đẹp da nhanh hơn. Nên luân phiên nhiều loại trái cây, kết hợp rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thực phẩm giàu protein để cung cấp đa dạng dưỡng chất cho cơ thể.. Ảnh minh họa AI.

2. Uống nước ép lựu

Nước ép lựu là một cách bổ sung trái cây, nhưng không nên xem đây là thức uống có tác dụng làm đẹp da chuyên biệt. Ngoài ra, khi ép, một phần chất xơ có thể bị loại bỏ. Nước ép cũng dễ khiến người dùng tiêu thụ lượng trái cây lớn hơn so với khi ăn nguyên hạt.

Nếu lựa chọn nước ép, nên ưu tiên loại nguyên chất, không thêm đường và dùng với lượng vừa phải. Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần, đồng thời ưu tiên trái cây nguyên quả khi phù hợp với chế độ ăn được khuyến nghị.

3. Cách kết hợp lựu trong bữa ăn

Để bữa ăn cân đối hơn, có thể kết hợp hạt lựu với các thực phẩm cung cấp protein và chất béo không bão hòa. Chẳng hạn:

- Bữa sáng: Sữa chua không đường, yến mạch, hạt lựu và một ít hạt óc chó.

- Bữa chính: Salad rau xanh, hạt lựu, trứng luộc hoặc cá, thịt nạc.

- Bữa phụ: Một phần lựu tươi ăn cùng các loại trái cây khác.

Những cách kết hợp này giúp đa dạng thực phẩm và bổ sung nhiều nhóm chất cần thiết. Không nhất thiết phải thêm đường, siro hoặc mật ong để tăng vị ngọt.

Lựu nhìn chung là thực phẩm phù hợp với đa số người khi dùng với lượng thông thường. Tuy nhiên, người có tiền sử dị ứng với lựu cần tránh sử dụng. Nếu xuất hiện ngứa, nổi mẩn hoặc sưng môi sau khi ăn, nên ngừng dùng; trường hợp khó thở, sưng lưỡi hoặc họng cần được cấp cứu ngay.

Nếu muốn sử dụng sản phẩm chứa chiết xuất lựu, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với loại da và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; có thể thử sản phẩm trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng rộng hơn; nếu xuất hiện đỏ, ngứa hoặc rát, cần ngừng sử dụng.